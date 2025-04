Detroit Lions: Kein automatisches First Down mehr bei zwei Vergehen

Denn statt eines First Downs erhielte die Offensive laut Lions-Regelvorschlag nur noch den Raumvorteil von fünf Yards, aber kein automatisches First Down. Das gäbe es nur, wenn durch die fünf Strafyards der nötige Raumgewinn für ein neues First Down erzielt werden würde. Mit der Änderung solle ein Ungleichgewicht der Bestrafung von defensiven und offensiven Vergehen abgeschafft werden.