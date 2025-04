Es wird immer wieder bestimmte Franchises geben, die in bestimmten Situationen mit bestimmten Taktiken besser agieren als andere. Ein Verbot des Tush Pushs liefert auch einen Angriffspunkt für alle weiteren Spielsituationen, in denen eine Mannschaft mit besonderem Geschick und Können hervorsticht.

Wenn die NFL -Teambesitzer sich tatsächlich in dieser Offseason entscheiden sollten, den Tush Push zu verbieten, schafft die Liga über Jahre hinweg einen Präzedenzfall.

Weil es eine Mannschaft besser macht als alle anderen? Weil sich so viele benachteiligt fühlen, dass sie nicht das gleiche Zeug dazu zu haben scheinen?

Am Dienstagabend deutscher Zeit werden die Owner der 32 NFL-Teams über den Antrag der Green Bay Packers zur Abschaffung des Tush Pushs entscheiden. Über kaum eine Regel wurde zuletzt häufiger und heftiger diskutiert. Auch in der ran -Redaktion gibt es zu diesem Thema unterschiedliche Meinungen. Ein Pro und Contra.

Das Wichtigste in Kürze

Die Franchises sollten nicht den Tush Push dafür verantwortlich machen, dass manche Verteidigungen für den Spielzug noch keine Lösung gefunden haben. Die Franchises sollten lieber an einer eigenen Strategie arbeiten.

Contra Tush Push

Von Tobias Wiltschek

Ja, die NFL ist die populärste und umsatzstärkste Sportliga der Welt. Aber sicherlich nicht wegen des Tush Pushs. Dieser "Spielzug" – man muss den Begriff hier in Anführungszeichen setzen, weil es eigentlich gar keiner ist – gehört so schnell wie möglich aus den Playbooks der Head Coaches in der NFL gestrichen.

Denn er steht eben nicht für die Attraktivität der Liga, die weltweit die Fans in ihren Bann zieht. Spektakuläre Catches, atemberaubende Rushes oder gewaltige Sacks. Das wollen die Zuschauer sehen.

Wenn sich aber 22 Kolosse auf engstem Raum gegenüberstehen und sich dann ineinanderschieben, nur um den Ball die paar entscheidenden Inches nach vorne zu bugsieren oder um eben dies zu verhindern, ist das weder sehenswert noch hat es was mit taktischer Raffinesse zu tun. Schach auf dem grünen Rasen? Geht anders.

Wie? Zum Beispiel mit dem Quarterback Sneak, der in seiner ursprünglichen Form natürlich auch weiterhin eine vollkommen legale Option ist, wenn es nur noch um die Überwindung einer extrem kurzen Distanz geht.

Denn der erfordert das taktische und spielerische Geschick, den Quarterback so freizublocken, dass der eben noch die entscheidende Lücke für ein neues Fist Down oder einen Touchdown finden kann.