Besonders attraktiv ist der Spielzug nicht, aber in höchstem Maße effektiv. Nahezu immer gelingt es den Eagles, die benötigten Inches oder gar Yards zu bekommen. Was zum einen an der extrem starken O-Line und zum anderen an der Athletik von Quarterback Jalen Hurts liegt. Jetzt aber gibt es offenbar ernste Bestrebungen, den "Tush Push" verbieten zu lassen.

Dabei handelt es sich um eine spezielle Form des Quarterback Sneaks. In diesem speziellen Fall aber wird der Quarterback von einigen Mitspielern, meist Tight End und Running Back, von hinten nach vorne gedrückt, während die Offensive Line versucht, die gegnerische Defensive Line wegzuschieben.

Die Philadelphia Eagles sind nicht nur amtierender Super-Bowl-Sieger, sondern haben in den vergangenen Jahren zudem einen Spielzug kreiert, der wie kein anderer mit dem Team verbunden ist. Die Rede ist vom "Tush Push".

Packers-Präsident lehnt "Tush Push" ab

Laut "The Athletic" handelt es sich bei dem Team um die Green Bay Packers. Deren Präsident Mark Murphy hatte bereits nach der Niederlage in der Wild Card Round gegen die Eagles vor einigen Wochen erklärt, dass er den "Tush Push" ablehne. Auch in diesem Spiel kam der Spielzug immer wieder zum Einsatz.

"Ich bin kein Fan dieses Spielzugs. Er hat nichts mit Können zu tun und bedeutet quasi ein automatisches First Down bei Plays über ein Yard oder weniger", echauffierte er sich auf der Team-Webseite der Packers. Er sei "schlecht für das Spiel, und wir sollten das Anschieben des Ballträgers wieder verbieten. Es gab mal so eine Regel, aber sie wird nicht weiter angewandt", meinte er.

Zur Wahrheit gehört jedoch auch: Zahlreiche Teams haben bereits versucht, den "Tush Push" nachzuahmen, scheiterten aber. So auch die Buffalo Bills im AFC Championship Game bei den Kansas City Chiefs.

Ob das Verbot tatsächlich kommt, bleibt abzuwarten. Regeländerungen benötigen in der NFL eine Dreiviertel-Mehrheit der Teams, um verabschiedet zu werden.