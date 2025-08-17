Anzeige
NFL

NFL: Cincinnati Bengals hören sich Trade-Angebote für Trey Hendrickson an

  • Aktualisiert: 17.08.2025
  • 20:57 Uhr
  • Christian Stüwe

Trey Handrickson will einen neuen Vertrag und streikte zuletzt. Die Cincinnati Bengals wären nun offenbar bereit, ihren Star-Verteidiger ziehen zu lassen.

Der sich seit Monaten hinziehende Vertragspoker zwischen den Cincinnati Bengals und Trey Hendrickson ist schon länger ins Stocken geraten.

Der Edge Rusher bestreikte bislang einen großen Teil der Offseason-Aktivitäten der Bengals und erklärte erst kürzlich, ohne einen neuen Vertrag in der kommenden NFL-Saison nicht spielen zu wollen.

Dabei hofft der Defense-Star zweifellos auf das große Geld. Er hat auch gute Argumente auf seiner Seite. Schließlich war der 30-Jährige in den letzten fünf Jahren einer der besten Pass Rusher der NFL, allein in den letzten beiden Spielzeiten gelangen ihm 35 Sacks.

Trotzdem scheint Hendrickson für das Team von Star-Quarterback Joe Burrow nicht unverzichtbar. Den NFL-Insidern Ian Rapoport und Tom Pelissero zufolge wollen sich die Bengals nun Trade-Angebote für den Edge Rusher anhören.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige
Anzeige

Trey Hendrickson: Trade wäre wohl kostspielig

Die Cleveland Browns, die Carolina Panthers und die Indianapolis Colts sollen Interesse haben, allerdings wäre ein Trade wohl ziemlich kostspielig. Die Bengals werden wohl einen hohen Draft-Pick und womöglich einen Spieler im Austausch verlangen, Hendrickson will zweifellos mit einem hochdotierten Vertrag ausgestattet werden.

Hendrickson wird nun den Markt austesten. Ein Verbleib in Cincinnati erscheint aber keineswegs ausgeschlossen, sollte kein anderes Team bereit sein, tief in die Tasche zu greifen.

Der Poker um den Edge Rusher ist längst noch nicht beendet.

Mehr News und Videos
imago images 1065220800
News

Wird Rookie-QB Dart Russell Wilson gefährlich?

  • 17.08.2025
  • 16:52 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Los Angeles Chargers Sep 29, 2024; Inglewood, California, USA; Kansas City Chiefs wide receiver Rashee Rice (4) leaves the field following t...
News

NFL plante wohl Mega-Strafe für Rashee Rice

  • 17.08.2025
  • 14:03 Uhr
imago images 1050814385
News

All-in für Allen: Buffalos verzweifelte Jagd nach dem Ring

  • 17.08.2025
  • 14:02 Uhr
imago images 1065220507
News

NFL Preseason Week 2: Giants-Rookie brilliert gegen Jets

  • 17.08.2025
  • 09:21 Uhr

NFL-Highlights: Bitte nachmachen! Ball-Kunststück von Cardinals-Receiver

  • Video
  • 05:58 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Bucs mit Last-Second-Sieg trotz Fehler-Festival

  • Video
  • 06:01 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Dallas Cowboys mit spektakulärem Pick Six

  • Video
  • 04:11 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Stroud wirft ersten TD-Pass - Texans souverän

  • Video
  • 05:25 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Wilson mit Monster-Pass - aber Rookie-QB überzeugt erneut

  • Video
  • 04:15 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Miami Dolphins siegen trotz Returner-Desaster

  • Video
  • 04:03 Min
  • Ab 0