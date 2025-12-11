München und Berlin haben den Zuschlag für die Deutschland-Games der NFL von 2026 bis 2029 erhalten. Mit welchen Ticket-Preisen dürfen Interessenten rechnen?

Die NFL gastiert auch in den kommenden Jahren wieder in Deutschland. Während München in den Jahren 2026 und 2028 Austragungsort ist, wird Berlin in den Jahren 2027 und 2029 Schauplatz sein.

Inzwischen steht bereits fest: Die Detroit Lions werden 2026 erstmals nach Deutschland kommen und beim Munich Game als Heimteam fungieren. Der Gegner sowie der exakte Termin werden erst später bekannt gegeben.

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren dürfte der Ansturm auf Tickets auch bei den kommenden Matches enorm sein. Folgerichtig lohnt es sich für Interessenten, sich zeitnah mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Noch ist jedoch ein wenig Geduld gefragt. Offizielle Informationen stehen noch aus.