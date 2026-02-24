American Football
NFL Munich Game: Erstes Team für München-Spiel 2026 steht fest
- Aktualisiert: 24.02.2026
- 13:59 Uhr
- ran.de
Zum dritten Mal wird die NFL in der Saison 2026 ein offizielles Spiel in München austragen. Jetzt steht das erste Team fest, das im Herbst nach Deutschland kommen wird.
Das erste Geheimnis ist gelüftet: Die Detroit Lions um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown sind eines der beiden Teams für das NFL-Spiel in München in der kommenden Saison.
Das teilte die Liga am Dienstag mit. Der Gegner sowie der exakte Termin stehen noch nicht fest und werden im Rahmen der offiziellen Bekanntgabe des Spielplans im Frühjahr veröffentlicht.
"Deutschland ist mit der größten Fangemeinde Europas ein zentraler Markt für die internationalen Wachstumsambitionen der NFL", sagt Alexander Steinforth, General Manager der NFL Germany. "Wir freuen uns sehr, die Detroit Lions beim 2026 NFL Munich Game begrüßen zu dürfen – und in Zusammenarbeit mit den Lions, dem FC Bayern München und der Stadt München freuen wir uns darauf, den Fans in der Region in der NFL Saison 2026 ein unvergessliches Erlebnis zu bieten."
NFL: Brady-Effekt? Raiders vor wegweisender Offseason
Rod Wood, Präsident und CEO der Detroit Lions, erklärte, die Franchise freue sich "sehr, in der Saison 2026 international und insbesondere in München zu spielen". Man habe als Organisation "viel in den deutschen Markt investiert und freuen uns darauf, vor unseren leidenschaftlichen deutschen Fans zu spielen."
Amon-Ra St. Brown kann es "kaum erwarten"
Damit dürfen sich die deutschen Fans auch auf den derzeit wohl besten deutschen Spieler der NFL freuen. Wide Receiver St. Brown gehört bei den Lions zu den tragenden Säulen und ist einer der besten NFL-Spieler auf seiner Position.
"Seitdem ich in die Liga gekommen bin, war es mein Traum, einmal im Heimatland meiner Mutter, Deutschland, zu spielen", sagte der 26-Jährige. Der dreimalige All-Pro könne es "kaum erwarten, vor den unglaublichen Fans zu spielen, die ich durch meine Besuche und Football-Camps in diesem Land kennengelernt habe. Ihre Unterstützung mir gegenüber und die große Verbundenheit der deutschen Fans mit den Lions ist inspirierend."
München bereits zweimal NFL-Gastgeber
Die Allianz Arena, Heimspielstätte des FC Bayern München, war bereits zweimal Austragungsort eines offiziellen NFL-Spiels. Am 13. November 2022 standen sich die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks im allerersten Deutschland-Spiel der NFL überhaupt gegenüber. Damals gewannen die Buccaneers, angeführt von Tom Brady, mit 21:16.
Zwei Jahre später kam es in der bayerischen Landeshauptstadt zum Duell zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants, die Panthers gewannen am Ende eines dramatischen Spiels mit 20:17 nach Verlängerung.
Auch 2028 wird die NFL wieder in München zu Gast sein, während 2027 und 2029 erneut das Olympiastadion in Berlin Gastgeber des Deutschland-Spiels der NFL sein wird. Die hessische Metropole Frankfurt, in der Saison 2023 Schauplatz von gleich zwei Partien innerhalb einer Woche, befindet sich derzeit im Wartestand.