ran zeigt Euch, auf wen die Lions treffen könnten. Möglich macht es das allgemeine Rotationsprinzip des NFL-Spielplans.

Lions-Gegner gesucht: Divisionsduell in München? Jedes Team spielt in jeder NFL-Saison zweimal gegen seinen Divisionsrivalen. Die Lions sind in der NFC North gemeinsam mit den Green Bay Packers, Chicago Bears oder Minnesota Vikings. Demnach kann einer dieser drei Rivalen auch zum "Heimspiel" nach München geladen werden. Durch das Rotationsprinzip könnten sie auch auf die New York Giants treffen. Experten halten das für sehr wahrscheinlich, da die Giants ebenfalls Marketingrechte in Deutschland besitzen.

Aus der NFC South könnten die New Orleans Saints oder die Tampa Bay Buccaneers als Gegner geladen werden. Aus der AFC East die New England Patriots oder New York Jets. Durch das Abschneiden der Vorsaison gibt es auch in jedem Spielplan sogenannte "Platzierungsspiele". Bei den Lions wären das die Tennessee Titans aus der AFC South. Fest steht, dass es einer dieser neun Gegner wird: Packers, Vikings, Bears, Giants, Jets, Saints, Bucs, Pats, Titans.