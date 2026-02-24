Der NFL Combine steht bevor, von dort aus ist es nicht mehr weit bis zum Draft. Gerade in diesem Jahr sind besonders viele Franchises auf der Suche nach neuen Receivern. ran stellt die zehn vielversprechendsten Talente vor. Von Luis Woppmann Der jährliche Combine in der NFL steht vor der Tür. Dabei gilt es für ausgewählte Top-Talente, vor den Verantwortlichen der Franchises ihre athletischen, aber auch psychischen und mentalen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. In diesem Jahr wurden 319 Spieler eingeladen, davon 46 Wide Receiver. Zur Quarterback-Vorschau: NFL: Das sind die besten Quarterback-Prospects im Jahrgang 2026 Bei wem lohnt sich in diesem Jahr ein besonderer Blick? ran schaut auf die vielversprechendsten Talente.

- Anzeige -

- Anzeige -

Jordyn Tyson (Arizona State) Jordyn Tyson ist möglicherweise der beste Route Runner der diesjährigen Wide-Receiver-Klasse. Er schafft es scheinbar mühelos, durch Schulterfinten und einen schnellen Antritt am Ende seiner Route nahezu jeden Cornerback alt aussehen zu lassen. 2025 sammelte er 711 Yards und erzielte acht Touchdowns, 2024 fing er sogar Bälle für über 1100 Yards.

- Anzeige -

- Anzeige -

Tom Brady bekommt verbalen Konter: "Belichick und seine Freundin verdienen Lob"

In einem Spiel gegen Texas Tech zog sich der 21-Jährige eine Verletzung an beiden Oberschenkelmuskeln zu, beendete die Partie aber dennoch mit mehr als 100 Receiving Yards. Aufgrund seiner auch sonst üppigen Verletzungshistorie schätzen ihn Experten entweder als absolutes Top-Talent oder absoluten Flop ein. Dennoch wird Tyson häufig als Erstrundenpick zwischen Platz 10 und 15 gehandelt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Carnell Tate (Ohio State) Carnell Tate verfügt über sehr viel Spritzigkeit und Beweglichkeit, dennoch fehlt ihm ein wenig die absolute Topgeschwindigkeit. Vor allem bei mittleren oder langen Routen ist der 21-Jährige aber sehr gefährlich. Zudem ist er sehr stark darin, ungenaue Pässe oder Würfe außerhalb seiner Route zu fangen. Bleibt Aaron Rodgers bei den Pittsburgh Steelers? Tendenz offenbar eindeutig

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn 2025 kam er auf 875 Yards und neun Touchdowns - keine schlechte, aber eine durchaus noch ausbaufähige Statistik. Mehrere Experten schätzen ihn dennoch stärker als Tyson ein. Als mögliches Team tauchen dabei am häufigsten die New Orleans Saints (Pick acht) auf. Dort könnte Tate zusammen mit Quarterback Tyler Shough und Wide Receiver Chris Olave ein vielversprechendes Offensiv-Trio für die Zukunft bilden.

Makai Lemon (USC) Von vielen Experten wird er als "untergewichtig" bezeichnet, aber Makai Lemon ist einer der vielversprechendsten Receiver dieses Jahrgangs. Der 21-Jährige spielt trotz seines niedrigen Gewichts von 90 kg mit der Hartnäckigkeit und Körperlichkeit, die man von einem viel größeren Receiver erwarten würde. Und auch seine Größe von "nur" 1,80 m hält ihn nicht davon ab, viele 50/50-Bälle zu fangen. Die Saison 2025 beendete er mit 1156 Yards und elf Touchdowns. Lemons größte Schwäche ist es, trotz seiner körperbetonten Spielweise aggressive Cornerbacks an der Line of Scrimmage zu überwinden, um schnell für seinen Quarterback verfügbar zu sein. Als potenzielle Franchises gibt es mehrere Optionen - möglicherweise könnte Lemon bereits an sechster Stelle von den Cleveland Browns gedraftet werden.

- Anzeige -

Denzel Boston (Washington) Mit seiner Größe von 1,93 m und seinem Gewicht von 95 kg glänzt Denzel Boston als Boundary Receiver. Seine Stärke liegt vor allem im Bereich von 15 bis 25 Yards. Dort gewinnt er oft Duelle gegen kleinere Cornerbacks und findet mit seiner routinierten Spielübersicht häufig Lücken in der Zonenverteidigung. 2025 fing er 881 Yards und elf Touchdowns.

- Anzeige -

NFL - Head Coaches und Coordinators 2026: Rams finden Rolle für Kliff Kingsbury 1 / 33 © Imagn Images NFL: Head Coaches und Koordinatoren der Teams

Die NFL-Saison ist vorbei, viele Teams blicken auf enttäuschende Ergebnisse zurück. Entsprechend mussten mehrere Head Coaches ihren Hut nehmen und sich auf neue Aufgaben vorbereiten. Es gab aber auch Fälle, in denen die Verträge mit den sportlichen Leitern verlängert wurden. ran blickt auf die aktuellen Trainerstäbe und Front Offices der NFL-Teams. (Stand: 23.02.2026) © Icon Sportswire Los Angeles Rams

Die Franchise aus Kalifornien setzt weiterhin auf Kontinuität und verlängert die Verträge von Head Coach Sean McVay und GM Les Snead. Das Duo geht nun schon in seine zehnte gemeinsame Saison bei den Rams in Folge. Inzwischen haben die Rams auch eine Rolle für Neuzugang Kliff Kingsbury gefunden - er wird Assistant Head Coach.

• Head Coach: Sean McVay (im Bild)

• Assistant Head Coach: Kliff Kingsbury

• Offensive Coordinator: Nate Scheelhaase

• Defensive Coordinator: Chris Shula

• Special Teams Coordinator: Bubba Ventrone

• General Manager: Les Snead © IMAGO/Imagn Images Cleveland Browns

Der neue Defensive Coordinator der Cleveland Browns steht fest. Mike Rutenberg, bisheriger defensiver Pass Game Coordinator der Atlanta Falcons, beerbt den zurückgetretenen Jim Schwartz. Somit ist das Trainerteam von Todd Monken zumindest auf den wichtigsten Positionen fix.

• Head Coach: Todd Monken (im Bild)

• Offensive Coordinator: Travis Switzer

• Defensive Coordinator: Mike Rutenberg

• Special Teams Coordinator: Byron Storer

• General Manager: Andrew Berry © Imagn Images Seattle Seahawks

Die Seattle Seahawks haben einen Nachfolger für Klint Kubiak gefunden. Brian Fleury wechselt von den San Francisco 49ers nach Seattle und wird neuer Offensive Coordinator beim amtierenden Super-Bowl-Champion. Fleury war bei den 49ers zuletzt Tight Ends Coach im Trainerstab von Kyle Shanahan. Insgesamt arbeitete Fleury sieben Jahre bei den Niners.

• Head Coach: Mike Macdonald (im Bild)

• Offensive Coordinator: Brian Fleury

• Defensive Coordinator: Aden Durde

• Special Teams Coordinator: Jay Harbaugh

• General Manager: John Schneider © Imagn Images Las Vegas Raiders

Unterdessen hat Kubiak bei den Las Vegas Raiders seine ersten wichtigen Entscheidungen getroffen. Rob Leonard wird intern zum Defensive Coordinator befördert, bislang war er Defensive Line Coach und Run Game Coordinator der Raiders. Neuer Offensive Coordinator wird Andrew Janocko, den Kubiak aus Seattle nach Nevada mitbringt. Bei den Seahawks war Janocko zuletzt Quarterbacks Coach.

• Head Coach: Klint Kubiak (im Bild)

• Offensive Coordinator: Andrew Janocko

• Defensive Coordinator: Rob Leonard

• Special Teams Coordinator: Joe DeCamillis

• General Manager: John Spytek © Icon Sportswire New England Patriots

Die New England Patriots besetzen ihren Defensive-Coordinator-Posten neu. Terrell Williams, der sich nach einer Krebserkrankung zuletzt zurückgemeldet hatte, wird künftig eine neue Rolle im Trainerstab von Mike Vrabel einnehmen. Neuer defensiver Playcaller ist Zak Kuhr, der den Posten bereits während Williams' Abwesenheit bekleidet hatte.

• Head Coach: Mike Vrabel (im Bild)

• Offensive Coordinator: Josh McDaniels

• Defensive Coordinator: Zak Kuhr

• Special Teams Coordinator: Jeremy Springer

• General Manager: Eliot Wolf (de facto) © Imagn Images New York Jets

Die New York Jets haben einen neuen Offensive Coordinator. Wie die Franchise mitteilte, wird Frank Reich neuer Playcaller der Offense. Zuvor hatten sich die Jets von Vorgänger Tanner Engstrand getrennt. Reich war zuletzt in der Saison 2023 als Head Coach der Carolina Panthers Teil der NFL.

• Head Coach: Aaron Glenn

• Offensive Coordinator: Frank Reich (im Bild)

• Defensive Coordinator: Brian Duker

• Special Teams Coordinator: Chris Banjo

• General Manager: Darren Mougey © Imagn Images Arizona Cardinals

Der neue Head Coach Mike LaFleur hat Nathaniel Hackett als Offensive Coordinator zu den Arizona Cardinals geholt. Der frühere Head Coach der Denver Broncos und Offensive Coordinator der New York Jets arbeitete zuletzt unter LaFleurs Bruder Matt als Defensive Analyst bei den Green Bay Packers.

• Head Coach: Mike LaFleur (im Bild)

• Offensive Coordinator: Nathaniel Hackett

• Defensive Coordinator: Nick Rallis

• Special Teams Coordinator: Michael Ghobrial

• General Manager: Monti Ossenfort © Imagn Images Pittsburgh Steelers

Mike McCarthy hat seinen Offensive Coordinator für die Pittsburgh Steelers gefunden. Die Wahl fiel auf Brian Angelichio, zuletzt Passing Game Coordinator und Tight Ends Coach bei den Minnesota Vikings. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei den Green Bay Packers. Allerdings kündigte McCarthy bereits an, selbst die offensiven Spielzüge ansagen zu wollen.

• Head Coach: Mike McCarthy (Foto)

• Offensive Coordinator: Brian Angelichio

• Defensive Coordinator: Patrick Graham

• Special Teams Coordinator: Danny Crossman

• General Manager: Omar Khan © IMAGO/Icon Sportswire Baltimore Ravens

Neuer Cheftrainer für die Baltimore Ravens. Nach dem Ende von John Harbaugh übernimmt der bisherige Defensive Coordinator der Los Angeles Chargers, Jesse Minter, das Amt. Als OC kommt Declan Doyle nach Baltimore, um den abgewanderten Todd Monken zu ersetzen. Neuer DC wird Anthony Weaver.

• Head Coach: Jesse Minter

• Offensive Coordinator: Declan Doyle (im Bild)

• Defensive Coordinator: Anthony Weaver

• Special Teams Coordinator: Anthony Levine Sr.

• General Manager: Eric DeCosta © Imagn Images Tennessee Titans

Brian Daboll ist neuer Offensive Coordinator der Tennessee Titans. Obwohl Daboll auch Bewerbungsgespräche als Head Coach hatte, entschied er sich zu der Zusammenarbeit mit Head Coach Robert Saleh und Quarterback Cam Ward.

• Head Coach: Robert Saleh

• Offensive Coordinator: Brian Daboll (im Bild)

• Defensive Coordinator: Gus Bradley

• Special Teams Coordinator: John Fassel

• General Manager: Mike Borgonzi © Icon Sportswire Washington Commanders

Die Commanders haben einen neuen Defensive Coordinator: Daronte Jones. Der 47-Jährige war zuvor Coach für die Passverteidiger bei den Vikings. Unter Defensive Coordinator Brian Flores stellte Minnesota eine der besten Passverteidigungen der Liga. Ob Head Coach Dan Quinn die defensiven Plays ansagt oder künftig Jones, ist noch offen.

• Head Coach: Dan Quinn

• Offensive Coordinator: David Blough

• Defensive Coordinator: Daronte Jones (Bild)

• Special Teams Coordinator: Larry Izzo

• General Manager: Adam Peters © IMAGO/Icon Sportswire New York Giants

Matt Nagy wird neuer Offensive Coordinator der New York Giants und damit Teil des Trainerstabes von John Harbaugh. Nagy war zuletzt in derselben Position bei den Kansas City Chiefs tätig, war dort allerdings kein Playcaller. In New York wird er die Spielzüge hingegen ansagen.

• Head Coach: John Harbaugh (im Bild)

• Offensive Coordinator: Matt Nagy

• Defensive Coordinator: Dennard Wilson

• Special Teams Coordinator: Chris Horton

• General Manager: Joe Schoen © 2025 Getty Images Green Bay Packers

Die Green Bay Packers haben Jonathan Gannon (r.) als neuen Defensive Coordinator verpflichtet und damit US-Medienberichte bestätigt. In den vergangenen drei Jahren war Gannon Head Coach der Arizona Cardinals. Nun koordiniert bei den Packers unter Head Coach Matt LaFleur (l.) die Abwehr und wird Nachfolger von Jeff Hafley, der als neuer Head Coach zu den Miami Dolphins wechselte.

• Head Coach: Matt LaFleur (im Bild links)

• Offensive Coordinator: Adam Stenavich

• Defensive Coordinator: Jonathan Gannon (im Bild rechts)

• Special Teams Coordinator: Rich Bisaccia

• General Manager: Brian Gutekunst © Imagn Images San Francisco 49ers

Der Nachfolger von Robert Saleh als Defensive Coordinator der San Francisco 49ers steht fest. Raheem Morris, Ex-Head-Coach der Atlanta Falcons, wird künftig die Defense der Niners verantworten.

• Head Coach: Kyle Shanahan (im Bild)

• Offensive Coordinator: Klay Kubiak

• Defensive Coordinator: Raheem Morris

• Special Teams Coordinator: Brant Boyer

• General Manager: John Lynch © USA TODAY Network Denver Broncos

Die Denver Broncos haben sich nach dem knapp verpassten Einzug in den Super Bowl von Offensive Coordinator Joe Lombardi getrennt. Zum Nachfolger beförderte Head Coach Sean Payton den vorherigen Passing Game Coordinator und Quarterbacks Coach Davis Webb.

• Head Coach: Sean Payton (im Bild)

• Offensive Coordinator: Davis Webb

• Defensive Coordinator: Vance Joseph

• Special Teams Coordinator: Daren Rizzi

• General Manager: George Paton © Newscom World Miami Dolphins

Nach dem neuen Head Coach Jeff Hafley haben die Dolphins auch einen neuen Offensive Coordinator - und das aus den eigenen Reihen. Laut "NFL Network" wird Senior Passing Game Coordinator Bobby Sowik befördert. Der 38-Jährige kam in der Offseason 2025, nachdem er zuvor als OC bei den Houston Texans tätig gewesen war. Defensive Coordinator wird unterdessen Sean Duggan, der Hafley aus Green Bay folgt.

• Head Coach: Jeff Hafley

• Offensive Coordinator: Bobby Slowik (im Bild)

• Defensive Coordinator: Sean Duggan

• Special Teams Coordinator: Chris Tabor

• General Manager: Jon-Eric Sullivan © Imagn Images Buffalo Bills

Wie die Bills nach der bitteren Playoff-Niederlage bei den Denver Broncos mitteilten, wurde Sean McDermott nach neun Jahren als Head Coach von seinen Aufgaben entbunden. Offensive Coordinator Joe Brady wird in den Posten befördert. Ihm zur Seite wird ab jetzt Pete Carmichael stehen. Für die Defense zeichnet künftig Jim Leonhard verantwortlich.

• Head Coach: Joe Brady (im Bild)

• Offensive Coordinator: Pete Carmichael

• Defensive Coordinator: Jim Leonhard

• Special Teams Coordinator: Jeff Rodgers

• General Manager: Brandon Beane © Imagn Images Minnesota Vikings

Die Minnesota Vikings haben sich etwas überraschend von General Manager Kwesi Adofo-Mensah getrennt. Erst im vergangenen Jahr hatte der 44-Jährige eine langfristige Vertragsverlängerung unterschrieben. Rob Brzezinski wird den Posten interimsweise übernehmen.

• Head Coach: Kevin O'Connell

• Offensive Coordinator: Wes Phillips

• Defensive Coordinator: Brian Flores

• Special Teams Coordinator: Matt Daniels

• General Manager: Rob Brzezinski (interim) © ZUMA Press Wire Tampa Bay Buccaneers

Neuer Playcaller für die Offense der Buccaneers: Zac Robinson wird Offensive Coordinator in Tampa. Robinson kommt von den Atlanta Falcons, wo er zuletzt in der identischen Position tätig war.

• Head Coach: Todd Bowles (im Bild)

• Offensive Coordinator: Zac Robinson

• Defensive Coordinator: n.v. (Todd Bowles sagt die Spielzüge an)

• Special Teams Coordinator: Danny Smith

• General Manager: Jason Licht © Icon Sportswire Los Angeles Chargers

Nach der Entlassung von Greg Roman angeln sich die Chargers einen ganz großen Namen für die vakante Position des Offensive Coordinators: Mike McDaniel. Der Ex-Coach der Miami Dolphins galt auch als Kandidat für einen neuen Head-Coach-Posten bei einem anderen Team.

• Head Coach: Jim Harbaugh

• Offensive Coordinator: Mike McDaniel (im Bild)

• Defensive Coordinator: Chris O'Leary

• Special Teams Coordinator: Ryan Ficken

• General Manager: Joe Hortiz © IMAGO/ZUMA Press Wire Detroit Lions

Nach einer enttäuschenden Saison und dem Fehlgriff mit John Morton haben die Detroit Lions einen neuen Offensive Coordinator verpflichtet. Drew Petzing, der dieselbe Position zuletzt bei den Arizona Cardinals begleitet hatte, wechselt nach Motown.

• Head Coach: Dan Campbell (im Bild)

• Offensive Coordinator: Drew Petzing

• Defensive Coordinator: Kelvin Sheppard

• Special Teams Coordinator: Dave Fipp

• General Manager: Brad Holmes © IMAGO/ZUMA Press Wire Atlanta Falcons

• Head Coach: Kevin Stefanski (im Bild)

• Offensive Coordinator: Tommy Rees

• Defensive Coordinator: Jeff Ulbrich

• Special Teams Coordinator: Craig Aukerman

• General Manager: Ian Cunningham © ZUMA Press Wire Carolina Panthers

• Head Coach: Dave Canales (im Bild)

• Offensive Coordinator: Brad Idzik

• Defensive Coordinator: Ejiro Evero

• Special Teams Coordinator: Tracy Smith

• General Manager: Dan Morgan © Imagn Images Chicago Bears

• Head Coach: Ben Johnson (im Bild)

• Offensive Coordinator: Press Taylor

• Defensive Coordinator: Dennis Allen

• Special Teams Coordinator: Richard Hightower

• General Manager: Ryan Poles © IMAGO/Imagn Images Cincinnati Bengals

• Head Coach: Zac Taylor (im Bild)

• Offensive Coordinator: Dan Pitcher

• Defensive Coordinator: Al Golden

• Special Teams Coordinator: Darrin Simmons

• General Manager: Duke Tobin (de facto) © Imagn Images Dallas Cowboys

• Head Coach: Brian Schottenheimer (im Bild)

• Offensive Coordinator: Klayton Adams

• Defensive Coordinator: Christian Parker

• Special Teams Coordinator: Nick Sorensen

• General Manager: Jerry Jones © ZUMA Press Wire Houston Texans

• Head Coach: DeMeco Ryans (im Bild)

• Offensive Coordinator: Nick Caley

• Defensive Coordinator: Matt Burke

• Special Teams Coordinator: Frank Ross

• General Manager: Nick Caserio © Icon Sportswire Indianapolis Colts

• Head Coach: Shane Steichen (im Bild)

• Offensive Coordinator: Jim Bob Cooter

• Defensive Coordinator: Lou Anarumo

• Special Teams Coordinator: Brian Mason

• General Manager: Chris Ballard © ZUMA Press Wire Jacksonville Jaguars

• Head Coach: Liam Coen (im Bild)

• Offensive Coordinator: Grant Udinski

• Defensive Coordinator: Anthony Campanile

• Special Teams Coordinator: Heath Farwell

• General Manager: James Gladstone © 2024 Getty Images Kansas City Chiefs

• Head Coach: Andy Reid (im Bild)

• Offensive Coordinator: Eric Bieniemy

• Defensive Coordinator: Steve Spagnuolo

• Special Teams Coordinator: Dave Toub

• General Manager: Brett Veach © IMAGO/Imagn Images New Orleans Saints

• Head Coach: Kellen Moore (im Bild)

• Offensive Coordinator: Doug Nussmeier

• Defensive Coordinator: Brandon Staley

• Special Teams Coordinator: Phil Galiano

• General Manager: Mickey Loomis © imago images/Icon SMI Philadelphia Eagles

• Head Coach: Nick Sirianni

• Offensive Coordinator: Sean Mannion

• Defensive Coordinator: Vic Fangio

• Special Teams Coordinator: Michael Clay

• General Manager: Howie Roseman

Als mögliche Franchise werden des Öfteren die Buffalo Bills ins Gespräch gebracht. Dort könnte Boston eine Lösung bei der Suche nach einem neuen Top-Receiver sein, der vor allem in der abgelaufenen Saison schmerzlich vermisst wurde. Damit wäre der 22-Jährige ein Erstrundenpick.

- Anzeige -

KC Concepcion (Texas A&M) Kevin "KC" Concepcion verfügt vor allem auf den ersten 15 Metern über eine hervorragende Beschleunigung und ist ein Anwärter auf den Titel des schnellsten Wide Receivers seiner Klasse. Obwohl er für einen "one-speed-approach" (stets die gleiche Geschwindigkeit) bekannt ist, kann er seine Laufroute sehr abrupt und explosiv abbrechen und Cornerbacks so ins Leere laufen lassen. Mit einer Größe von 1,78 m und einem Gewicht von 86 kg verkörpert der 21-Jährige aufgrund seiner Disziplin beim Laufen von Routen und seiner Tracking-Fähigkeiten den modernen Prototyp eines Slot Receivers. Wenden die New York Jets bei Breece Hall ein seltenes Mittel an? 2025 sammelte er 919 Yards und neun Touchdowns. Concepcion ist ein weiterer Kandidat auf einen Erstrundenpick. Als mögliche Franchise gelten die San Francisco 49ers. Die 49ers brauchen in dieser Offseason dringend Verstärkung auf den Positionen der Wide Receiver und Edge Rusher, aber letzteres wird sich mit der Rückkehr von Nick Bosa und Mykel Williams nach ihren Kreuzbandverletzungen von selbst regeln.

- Anzeige -

Chris Brazzell II (Tennessee) Chris Brazzell II ist vor allem für Offenses interessant, die nach explosiven Spielzügen im Außenbereich streben. Trotz seiner Körpergröße von 1,96 m schafft es der 22-Jährige sehr schnell, seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Zudem zeichnet er sich durch eine beeindruckende Fußarbeit und die Fähigkeit aus, Routen zu laufen, die sein Spiel gegenüber dem von anderen Receivern in seiner Größe deutlich abheben. 2025 kam Brazzell auf 1017 Yards und neun Touchdowns. Auch er wird teilweise als Erstrundenpick gehandelt, wobei sein Name voraussichtlich an Tag zwei (Runde zwei bis drei) fallen dürfte. Interesse an dem Receiver aus Tennessee besteht wohl vor allem vonseiten der New England Patriots und Buffalo Bills.

- Anzeige -

Omar Cooper Jr. (Indiana) Omar Cooper Jr. gewann mit den Indiana Hoosiers die nationale Meisterschaft in diesem Jahr und krönte damit eine ungeschlagene Saison. Der 22-Jährige war dabei das Nummer-eins-Target vom voraussichtlichen Nummer-eins-Pick Fernando Mendoza. Er verfügt über eine starke Beschleunigung und ist vor allem mit dem Ball in der Hand sehr robust. Seine Fähigkeit, Routen zu laufen, ist jedoch nicht ganz ausgereift und es gibt Bedenken hinsichtlich seiner Arbeitsmoral. Dennoch ist Cooper Jr. ein vielversprechendes Slot-Receiver-Talent.

Maxx Crosby vor Trade? Las Vegas Raiders entscheiden über Superstar-Zukunft

- Anzeige -

2025 fing er 937 Yards und 13 Touchdowns, letzterer Wert stellt dabei den dritthöchsten der diesjährigen College-Saison dar. Auch er könnte bereits von mehreren Franchises an Tag eins gedraftet werden, wobei er wahrscheinlich noch einen weiteren Tag warten dürfte, bis sein Name fällt. Mögliche Franchise auch hier: die Bills.

- Anzeige -

Malachi Fields (Notre Dame) Malachi Fields überzeugt durch eine Kombination aus Größe und Kraft. Der 22-Jährige verfügt über eine herausragende Sprungkraft und Körperbeherrschung, um umkämpfte Pässe zu gewinnen. Er ist vor allem bei kurzen Pässen ein häufig gesuchtes Ziel und lässt Cornerbacks durch seine schnellen Drehungen oftmals alt aussehen. Was ihm fehlt, sind vor allem Explosivität und Höchstgeschwindigkeit, um sich von seinen Verteidigern zu lösen. Cleveland Browns: Teamkollege mit dickem Lob für Shedeur Sanders 2025 sammelte er 630 Yards und fünf Touchdowns - ein eher ernüchternder Wert für sein letztes College-Jahr. Das hängt aber vor allem mit dem starken Fokus auf das Laufspiel der Notre Dame Fighting Irish zusammen. Dennoch ist Fields ein vielversprechender X-Receiver, also ein Wide Receiver, der an der Line of Scrimmage auf der dem Tight End gegenüberliegenden Seite aufgestellt ist. Sein Name könnte an den ersten beiden Tagen genannt werden, wobei er wahrscheinlich eher in Runde drei gedraftet wird.

Zachariah Branch (Georgia) 40 Yards in 4,3 Sekunden - so schnell läuft Zachariah Branch. Seine Beschleunigung aus dem Stand ist gewaltig. Er erreicht seine Höchstgeschwindigkeit in zwei oder drei Schritten, was ihn bei schnellen Spielzügen höchstgefährlich macht, da die meisten Verteidiger bei diesem Tempo einfach nicht mithalten können. Trotz seines Gewichtes von "nur" 80 kg spielt er härter und körperbetonter, als man es erwarten würde. Aufgrund seiner Statur könnte es für ihn jedoch schwierig werden, in der NFL gegen stärkere Cornerbacks anzukommen. 2025 fing er 811 Yards und sechs Touchdowns. Branch überzeugt vor allem auf der Position des Slot Receivers, kann aber auch bei tiefen Bällen gefährlich werden. Branch könnte bereits an 19. Stelle von den Carolina Panthers gedraftet werden. Ansonsten sollen wohl auch die San Francisco 49ers Interesse zeigen.

- Anzeige -

Skyler Bell (Connecticut) Skyler Bell überzeugt durch explosive Richtungswechsel und bewusste Tempowechsel. Seine Stärke ist darüber hinaus vor allem seine Fähigkeit, Spielzüge schnell zu verarbeiten sowie Schwächen in der Verteidigung zu erkennen und auszunutzen. Der 23-Jährige könnte vor allem als Slot- oder Z Receiver (Wide Receiver, der sich vor dem Snap bewegt, um Verteidigungen zu verwirren und freien Raum zu schaffen) gut funktionieren. Mit 1278 Yards (Platz zwei), 13 Touchdowns (Platz drei) und 101 Receptions (Platz vier) war er 2025 in allen Offensiv-Statistiken ganz vorne mit dabei. Seine größte Schwäche ist, dass es ihm an Armlänge und -stärke fehlt, um Bälle in Zweikämpfen zu fangen. Bell wird hauptsächlich als Drittrundenpick, teils als Viertrundenpick gehandelt. Dabei sollen ihn vor allem die Pittsburgh Steelers auf dem Radar haben. Auch interessant: NFL erwägt mögliche Änderung der Regeln: Verlieren die Schiedsrichter ihre Autorität?