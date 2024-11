NFL in Deutschland: Wie es nach dem Munich Game 2024 weitergeht

Das Munich Game 2024 ist in den Büchern. Das vierte NFL-Spiel auf deutschem Boden war allerdings nicht das letzte. ran zeigt, wie es weitergeht. Aus der Allianz Arena berichtet Kevin Obermaier Das NFL Munich Game 2024 ist Geschichte. Das 20:17 der Carolina Panthers gegen die New York Giants war das zweite NFL-Spiel in der bayerischen Landeshauptstadt und das vierte insgesamt auf deutschem Boden. Es war nicht das letzte. Schon 2025 geht es weiter. Doch wo? Und danach? ran beantwortet die wichtigsten Fragen zur weiteren NFL-Reise in Deutschland.

Anzeige

Anzeige

Welche NFL-Spiele fanden bisher in Deutschland statt? Bisher trug die NFL vier Spiele der Regular Season in Deutschland aus: 2022 das Duell zwischen den Tampa Buccaneers und den Seattle Seahawks in München, 2023 zwei Partien in Frankfurt – Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins und Indianapolis Colts gegen New England Patriots – und 2024 die Partie der Carolina Panthers gegen die New York Giants, wieder in München.

Anzeige

Anzeige

Wo wird 2025 in Deutschland gespielt? 2025 wird wieder Frankfurt Auftragungsort eines NFL-Spiels sein.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wie viele NFL-Spiele werden 2025 in Deutschland ausgetragen? Nachdem Frankfurt 2023 von der Absage des International Games in Mexiko profitierte und in den Genuss zweier NFL-Spiele kam, wird es 2025 nur eine Partie sein, so zumindest der aktuelle Stand.

Wann findet das Deutschland-Spiel der NFL 2025 statt? Wann genau die Partie in Frankfurt steigt, ist noch nicht offiziell. Es ist jedoch wieder von einem Datum Anfang bis Mitte November auszugehen, in Week 9 oder 10. Alle bisherigen NFL-Spiele in Deutschland fanden in diesem Zeitraum statt.

"Deutsch-Kurs" für Jones? Netz röstet Giants

Anzeige

Anzeige

Könnten es 2025 mehr NFL-Spiele in Deutschland werden? Nicht ausgeschlossen. Laut NFL-Commissioner Roger Goodell sollen 2025 insgesamt acht International Games stattfinden: in London, Brasilien, Deutschland, Mexiko, Spanien und eventuell Irland. Bekommt London die üblichen drei Spiele und Irland keines, bliebe eine Partie übrig. Eine deutsche Stadt hat wohl auch schon ihren Hut in den Ring geworfen: Medienberichten zufolge plant die Berliner Landesregierung von 2025 bis 2029 Investitionen in Höhe von bis zu 12,5 Millionen Euro, um Austragungsort von NFL-Spielen zu werden. "Wir arbeiten daran, aber es ist noch nicht entschieden. Wir sind der Meinung, dass Berlin eine großartige Ergänzung wäre, und deshalb prüfen wir das sehr intensiv. Unsere Leute haben sehr hart daran gearbeitet", sagte Goodell am Rande des Munich Games. Vielleicht klappt es ja schon 2025.

Welche NFL-Teams spielen 2025 in Deutschland? Die Paarung des Frankfurt Games 2025 wird logischerweise erst nach Spielplanbekanntgabe im Mai stehen. Zumindest das offizielle Heimteam könnte aber schon sehr bald bekannt sein: Das verkündete die NFL bei International Games zuletzt immer schon im Januar im Rahmen der Bekanntgabe aller internationalen Spiele.

Anzeige

Anzeige

Welche NFL-Teams sind wahrscheinlich? Zehn Teams halten die exklusiven Marketing-Rechte für den deutschen Raum: neben den Carolina Panthers, Kansas City Chiefs, New England Patriots, Indianapolis Colts, New York Giants, Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers, die allesamt hier schon gespielt haben, auch die Atlanta Falcons, Pittsburgh Steelers und Detroit Lions. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eines der drei letztgenannten Teams das nächste sein wird, das nach Deutschland kommt. Vielleicht ja die Lions mit ihrem deutschen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown?

Anzeige

Wie geht es nach 2025 weiter? NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth gab den deutschen Fans beim Munich Game bereits ein Versprechen: "Ich bin sehr optimistisch und kann insoweit grünes Licht für alle NFL-Fans geben, dass wir auch zukünftig hier in Deutschland spielen werden." Neben Berlin gilt auch Düsseldorf als potenzieller Austragungsort ab 2026. Dass regelmäßig mehr als eine Partie pro Saison in Deutschland stattfindet, ist nicht unwahrscheinlich: Goodell will die International Game Series irgendwann auf 16 Spiele pro Jahr ausbauen. Und die NFL ist laut Steinforth mit der Entwicklung hierzulande hochzufrieden: "Deutschland ist jetzt das Fallbeispiel für all das, was man sich international erhofft. Das, was hier in den letzten zweieinhalb Jahren passiert, was Fan-Wachstum und Begeisterung anbelangt, das ist das Vorbild für das, was wir auch in anderen Märkten machen wollen."