NFL in Deutschland 2025: Wie es nach dem Munich Game 2024 weitergeht

Das 20:17 der Carolina Panthers gegen die New York Giants war das zweite NFL-Spiel in der bayerischen Landeshauptstadt und das vierte insgesamt auf deutschem Boden.

Bisher trug die NFL vier Spiele der Regular Season in Deutschland aus: 2022 das Duell zwischen den Tampa Buccaneers und den Seattle Seahawks in München, 2023 zwei Partien in Frankfurt – Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins und Indianapolis Colts gegen New England Patriots – und 2024 die Partie der Carolina Panthers gegen die New York Giants, wieder in München.

Wann genau die Partie in Berlin steigt, ist noch nicht offiziell. Es ist jedoch wieder von einem Datum Anfang bis Mitte November auszugehen, in Week 9 oder 10. Alle bisherigen NFL-Spiele in Deutschland fanden in diesem Zeitraum statt.

Zehn Teams halten die exklusiven Marketing-Rechte für den deutschen Raum: neben den Carolina Panthers, Kansas City Chiefs, New England Patriots, Indianapolis Colts, New York Giants, Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers, die allesamt hier schon gespielt haben, auch die Atlanta Falcons, Pittsburgh Steelers und Detroit Lions.

Wie geht es nach 2025 weiter?

NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth gab den deutschen Fans beim Munich Game bereits ein Versprechen: "Ich bin sehr optimistisch und kann insoweit grünes Licht für alle NFL-Fans geben, dass wir auch zukünftig hier in Deutschland spielen werden."

Nun ging Steinforths Aussage noch weiter in die Zukunft, als Berlin als Austragungsort für 2025 bestätigt wurde. "Wir freuen uns darüber, dass wir unsere Präsenz in Deutschland durch ein Spiel in der Hauptstadt im Jahr 2025 weiter ausbauen – und über einen langfristigen Plan, der bis in das Jahr 2029 reicht", sagte Steinforth.

Und die NFL ist laut Steinforth mit der Entwicklung hierzulande hochzufrieden: "Deutschland ist jetzt das Fallbeispiel für all das, was man sich international erhofft. Das, was hier in den letzten zweieinhalb Jahren passiert, was Fan-Wachstum und Begeisterung anbelangt, das ist das Vorbild für das, was wir auch in anderen Märkten machen wollen."