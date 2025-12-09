Die Saison von Daniel Jones bei den Indianapolis Colts ist nach einem Achillessehnenriss vorzeitig beendet. ran zeigt die Optionen haben für die Franchise. Von Kai Esser Den Indianapolis Colts droht nach einem famosen Saisonstart ein absolutes Debakel. Nach acht Siegen aus den ersten zehn Partien dieser Saison verloren die Colts die letzten drei Spiele allesamt. Doch nicht nur das, Quarterback Daniel Jones zog sich zu allem Übel auch noch einen Achillessehnenriss zu. NFL Highlights und ausgewählte Relives auf Abruf bei Joyn Damit ist nicht nur seine Saison vorzeitig beendet. Die Verletzung ist so schwer, das nicht absehbar ist, ob er zum Saisonstart 2026 wieder fit ist. Backup Riley Leonard übernahm als Rookie in Week 14 gegen die Jacksonville Jaguars und wirkte teilweise überfordert, was ihm jedoch niemand verübeln kann. Mit Blick auf die Playoffs könnten die Colts nochmal personell nachlegen. ran zeigt, welche Optionen in Frage kommen.

Option 1: Philip Rivers Kommt es tatsächlich zum spektakulären Comeback von Philip Rivers? Die Colts haben den 2021 zurückgetretenen Rivers nach einem Workout aus dem Ruhestand geholt und für das Practice Squad verpflichtet. Der 44-Jährige hat nach der Spielzeit 2020 keine Partie mehr bestritten und ist sogar Halbfinalist der diesjährigen Klasse der Hall of Fame. Wie fit Rivers ist und wie akkurat er noch sein kann, wird sich zeigen müssen.

Option 2: Brett Rypien Die naheliegendste Option der Colts dürfte Brett Rypien sein. Der Quarterback ist aktuell im Practice Squad und könnte ohne große Mühe oder Bürokratie in den aktiven Kader verschoben werden. Der 29-Jährige hat sogar immerhin die NFL-Erfahrung von elf Spielen. Zwar stehen dort neben vier Touchdowns neun Interceptions zu Buche, aber die Colts können nicht allzu wählerisch sein, da das Trade-Fenster seit Wochen schon geschlossen ist und niemand freiwillig seinen potenten Backup abgeben würde.

VIDEO: Horror-Verletzung für Daniel Jones

Option 3: Joe Flacco Nach der Verpflichtung von Rivers sind alle anderen Optionen aktuell wohl vom Tisch. Bei Flacco müssten die Bengals ohnehin erst einer Entlassung zustimmen, dann dürfte der 41-Jährige nicht vom Waiver Wire verpflichtet werden. Das alleine scheint schon unwahrscheinlich. Zumal die Bengals einen Fünftrunden-Pick für seine Dienste abgetreten haben. Trauriges Novum für Jalen Hurts

Option 4: Sam Ehlinger Noch ein ehemaliger Spielmacher der Colts. Sam Ehlinger wurde 2021 im Draft an Stelle 218 ausgewählt und verbrachte drei Jahre in Indianapolis, ehe er sich zuletzt den Denver Broncos anschloss. Dort steht Ehlinger aber nur im Practice Squad. Der siebenfache NFL-Spieler (drei Touchdowns, drei Interceptions) könnte relativ einfach unter Vertrag genommen werden, ohne dass jemand großartig intervenieren könnte. Sollte Rivers im Training bestehen, ist das aber wohl keine Option.

Option 5: Taylor Heinicke Free Agent Taylor Heinicke ist bekannt dafür, nicht immer akkurat zu sein, aber stets mit Herz zu spielen. Er spielte 2020 noch ein Playoff-Spiel gegen Tom Brady als Starter. Seine Karriere-Statistiken lesen sich auch solide: 42 Spiele, 39 Touchdowns und 29 Interceptions sind nicht von schlechten Eltern. Im März hatte der 32-Jährige einen Einjahresvertrag bei den Los Angeles Chargers unterschrieben, wurde im August jedoch entlassen. Erstmal ist eine Verpflichtung wohl aber vom Tisch.

VIDEO: Auf den Spuren von AB? Nacua ignoriert Film-Verbot

