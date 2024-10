Brasilien, England, Deutschland. Die NFL läuft in dieser Saison in mehreren Ländern auf. NFL-Commissioner Roger Goodell kündigt weitere Expansionen an.

Die NFL setzt weiter auf den internationalen Erfolg.

Dafür sollen weitere Länder und Märkte erschlossen werden. Auch bei der Anzahl der Spiele könnten die Grenzen fallen, glaubt NFL-Commissioner Roger Goodell.

"Wir wollen, dass die Welt weiß, dass wir kommen, dass wir den Football bringen", sagte Goodell in einem Interview mit Pat McAfee. "Unsere Klubs haben zugestimmt, bis zu acht reguläre Saisonspiele auszutragen. Wir haben Erwartungen, die weit darüber hinausgehen werden", so Goodell.

2024 sind es fünf Spiele. Den Auftakt machten zu Saisonbeginn die Green Bay Packers und Philadelphia Eagles in Brasilien. Hinzu kommen drei Partien in London im Oktober sowie das Munich Game am 10. November zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants.

"Wir denken, dass wir nächstes Jahr sieben Spiele austragen werden. Wir gehen bereits nächstes Jahr nach Spanien, wir werden hoffentlich nächstes Jahr wieder in Mexiko sein, wir sind also wirklich gespannt, wie die Zukunft für uns auf internationaler Ebene aussieht", so der NFL-Boss weiter.