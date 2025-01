Nur noch acht Teams kämpfen um den Einzug in den Super Bowl. Am Samstag und Sonntag findet die Divisional Round statt, ehe wir wissen, wie die beiden besten Teams pro Conference heißen werden.

Danielle Hunter und Will Anderson Jr. sind im Pass-Rush-Bereich die Creme de la Creme der NFL. Sollten sie Patrick Mahomes in die gleiche Lage bringen, ist das die größte Siegchance. Doch sollte sich Mahomes mit seiner Extraklasse unbeeindruckt zeigen, ist der Chiefs-Sieg nahe.

Es ist DER springende Punkt. Der Pass Rush der Texans war das Ende der Los Angeles Chargers in der Wild Card Round. QB Justin Herbert, der in der Regular Season ganze drei Interceptions warf, kam in die Bredouille und schenkte Houston vier (!) Mal den Ball. Es war statistisch das drittschlechteste Spiel in Herberts Karriere. In einer Phase, in der er vorher fast fehlerfrei blieb.

Stroud strauchelte in dieser Saison öfter als davor. Er braucht Hilfe. Vom Laufspiel, vom Playcalling. Wenn die Chiefs erst im Kopf des QB sind, gehen sie da nicht mehr raus. Die Texans brauchen einen Sahnetag von Collins, der gegen die Spagnuolo-Coverage funktionieren kann, da Spagnuolo gerne "Cover One Man" oder "Cover Four Zone" spielen lässt. Zwei Playcalls, die Collins normalerweise liegen.

3. Schlüsselduell: Malocher vs. Voodoo-Zauber

Sind wir ehrlich: Die Chiefs haben den größten Teil ihrer Spiele mit nur einem Score Unterschied gewonnen oder gefühlt durch schwarze Magie. Vielleicht auch manchmal durch die Schiedsrichter. Und in den letzten Jahren waren sie in den Playoffs immer konsequent. Wie möchte man diese Serie brechen?

Die Texans müssen das tun, was sie können: malochen. Der angesprochene Pass Rush muss funktionieren, die Defensive Backs wie Derek Stingley Jr. oder Cornernback Kamari Lassiter müssen hellwach sein, dürfen keinen Zufall oder Glücksfall das Spiel entscheiden lassen. Das gilt auch für die Special Teams.

4. Schlüsselduell: Helden aus der zweiten Reihe vs. Superstars

Bei den Texans fallen eine Menge Spieler aus, zum Teil schon länger. Tank Dell, Jalen Pitre, Stefon Diggs, Jimmi Ward, sogar Azeez Al-Shair ist fraglich. Da fehlt Qualität, aber es kann auch zu einer Underdog-Mentalität führen. Die Ersatzspieler können auf die große Bühne und müssen abliefern.

Die Chiefs hingegen können aus dem Vollen schöpfen. Sogar Defense-Star Chris Jones ist zurück. Isiah Pacheco und Jawaan Taylor tat die Bye Week gut (und das Abschenken des Denver-Spiels). DeAndre Hopkins, Travis Kelce oder auch Xavier Worthy und Marquise Brown - das ist brutale Power an einem guten Tag. Es wird eine der Fragen des Spiels sein: Setzen sich die hungrigen No-Names durch oder die erfahrenen Stars?

5. Schlüsselduell: Die Zukunft vs. Die Vergangenheit

Die Texans haben keine guten Erfahrungen mit den Chiefs gemacht und das muss aus den Köpfen raus. 2019 war das letzte Duell beider Teams in den Playoffs und damals gaben die Texans eine 24:0-Führung im zweiten Viertel noch her. Durch eine historische Performance gewannen die Chiefs 51:31 in der damaligen Wild Card Round und Wochen später auch den Super Bowl. Auch das letzte Spiel in Woche 16 ging 27:19 an die Chiefs.

Head Coach DeMeco Ryans muss das aus den Spielern bekommen und die richtigen Anpassungen vornehmen. Für Selbstvertrauen reicht den Chiefs der Blick in die Vergangenheit oder in die Statistik. Patrick Mahomes steht 6-0 in der Divisional Round. Das schaffte vorher keiner.