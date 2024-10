Saleh kam 2021 nach New York, wies in seiner Zeit bei den Jets allerdings eine überschaubare Statistik von 20 Siegen und 36 Niederlagen auf.

Früh in der Saison haben die New York Jets die Reißleine gezogen und sich von Head Coach Robert Saleh getrennt .

"Er ist ein tougher Coach und wird von den Spielern und dem gesamten Team respektiert", wurde Owner Woody Johnson in einer offiziellen Mitteilung der Jets zitiert. Seit 2021 ist er in den Diensten der Franchise als Defensive Coordinator tätig, nun die Beförderung.

Der bisherige Defensive Coordinator soll also vorerst bis zum Ende der Saison bleiben. Je nachdem, wie sich Jeff Ulbrich in dieser Zeit schlägt, könnte auch ein langfristiges Engagement möglich sein.

Mike Vrabel hat mehrere Jahre NFL-Erfahrung - allein als Head Coach war er von 2018 bis 2024 bei den Tennessee Titans tätig. Zuvor arbeitete der 49-Jährige unter anderem als Defensive Coordinator bei den Houston Texans.

Als Spieler lief Vrabel für die Pittsburgh Steelers, New England Patriots und Kansas City Chiefs auf - New York wäre also Neuland. Im Januar dieses Jahres war für den langjährigen Head Coach Schluss in Tennessee. Mit den Titans beendete er die Saison mit einer Bilanz von lediglich sechs Siegen und elf Niederlagen.

Wie auch Saleh kommt Vrabel also aus dem defensiven Aspekt des Spiels. Doch ist es das, was die Jets derzeit benötigen? Bei den zugelassenen Yards und Punkten ist die Jets-Defense unter den Top-Sieben der Liga. Was die eigens erzielten Punkte und erreichten Yards anbelangt, ist New York unter den schlechtesten Zehn der NFL.