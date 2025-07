Die beiden NFL-Trainer Jim und John Harbaugh besuchen US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus.

Die NFL befindet sich gerade in einem Sommerloch, die Trainer und Spieler haben noch etwas Zeit, bevor die Saisonvorbereitung so richtig losgeht.

Das wiederum lässt Raum für Dinge abseits des Footballfeldes.

So auch für die Harbaugh-Brüder Jim und John. Und die nutzten die Pause für einen speziellen Ausflug. Gemeinsam besuchten der Head Coach der Baltimore Ravens und der Los Angeles Chargers am Donnerstag US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington, D.C. Ein Offizieller des Weißen Hauses bestätigte den Besuch dem "Baltimore Banner".

Demnach sei der Besuch auf direkte Einladung an die beiden Brüder erfolgt. Einem Post auf "X" zufolge gehörte auch Jen-Hsun Huang, Vorstandschef des Chip-Riesen Nvidia, zur Delegation, die Trump in seinem Oval Office empfing.