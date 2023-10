NFL: J.K. Dobbins crasht Aaron-Rodgers-Interview: "Du arbeitest nicht!"

Rodgers hatte sich in seinem Regular-Season-Debüt für die New York Jets nach nur vier Snaps die Achillessehne gerissen, während Dobbins im Saisonauftakt der Ravens die gleiche Verletzung erlitt. Die beiden fanden so aufgrund des gemeinsamen Schicksals zueinander, und gehen seitdem die Rehabilitation zusammen an.

"Er hatte die gleiche Operation wie ich und wir spornen uns gegenseitig an. [...] Er ist ein super Junge, der in den letzten Jahren ein paar schwere Verletzungen hatte. Er ist ein fantastischer Spieler", erzählte Rodgers bei der "Pat McAfee Show" über seinen Leidensgenossen.