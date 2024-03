NFL: Joe Flacco unterschreibt Vertrag bei den Indianapolis Colts

Anzeige

In der Free Agency geht es weiter hoch her. Der mittlerweile 39-jährige Joe Flacco unterschreibt einen Einjahresvertrag bei den Indianapolis Colts. Es ist das nächste Kapitel des ehemaligen Star-Quarterbacks.

Wie Adam Schefter berichtet, haben sich die Indianapolis Colts und Quarterback Joe Flacco auf einen Einjahresvertrag geeinigt, der dem NFL Comeback Player der vergangenen Saison 4,5 Millionen Dollar garantiert. Die Einnahmen könnten auf bis zu 8,7 Millionen Dollar ansteigen.

Es ist das nächste Kapitel einer wundersamen Wiederauferstehung des 39-Jährigen, der noch zu Beginn der Saison 2023 ohne Team da stand, nachdem seine Leistungsfähigkeit bei den Broncos und Jets nach zehn erfolgreichen Jahren bei den Baltimore Ravens (2008 bis 2018) stark nachgelassen hatte.

Nach der schweren Verletzung von Deshaun Watson, dessen Backups den Ausfall nicht kompensieren konnten, verpflichteten die Cleveland Browns den Super-Bowl-Sieger von 2012.

Flacco führte die Browns mit einer 4:1-Bilanz als Starter in die Playoffs. Am Ende der Spielzeit stand er bei 1.616 Passing Yards, 13 Touchdowns und 8 Interceptions. In der Wild Card Round unterlagen die Browns den Houston Texans deutlich mit 14:45.