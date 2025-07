Der Weltranglistendritte aus Hamburg unterlag am Dienstag dem Franzosen Arthur Rinderknech in einem Tennis-Thriller über zwei Tage und fünf Sätze 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 und erlebte eine der größten Enttäuschungen seiner Karriere.

Der deutsche Tennisstar ist in Wimbledon bereits in der ersten Runde krachend gescheitert und muss den Traum vom ersten Grand-Slam-Titel abermals begraben.

Alexander Zverevs Wimbledon-Aus in Runde eins des Turniers ging ohne die Anwesenheit von Sophia Thomalla über die Bühne. Die TV-Moderatorin war verhindert.

Sophia Thomalla bei Zverevs Wimbledon-Aus nicht anwesend

Die "Bild" berichtet, dass die TV-Moderatorin für Werbedrehs in Deutschland weilen musste und so ihren Freund nicht unterstützen konnte. Es ist demnach auch abgesprochen, dass sie zu Zverevs Turnieren nicht nachreist, wenn sie von Beginn an nicht dabei war.

Das ist im Wimbledon-Fall durch das überraschende Aus in Runde eins ohnehin hinfällig. Thomalla soll auch den gemeinsamen Urlaub planen, der jetzt früher vollzogen werden kann.

Bei den nächsten Turnieren möchte Thomalla wohl wieder vor Ort sein. Nach der Niederlage gegen die Nummer 72 der Welt zeigte sich Zverev (Nummer drei der Welt) mental müde: "Ich fühle mich im Moment im Allgemeinen ziemlich allein im Leben. Und das ist kein sehr schönes Gefühl."

Es sei im Moment schwierig für ihn, "außerhalb des Tennisplatzes Freude zu finden". Er könne sich auch, sagte Zverev, eine Therapie vorstellen.

