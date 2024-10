NFL - Tampa Bay Buccaneers fliehen vor Hurrikan Milton nach New Orleans

Da ein gefährlicher Wirbelsturm in Richtung Florida zieht, reisen die Buccaneers schon einige Tage früher als geplant zu ihrem Auswärtsspiel nach New Orleans.

Die Tampa Bay Buccaneers spielen zwar erst am kommenden Sonntag bei den New Orleans Saints (ab 19 Uhr im Liveticker). Doch sie reisen bereits am Dienstag und damit ungewöhnlich früh nach Louisiana.

Grund für diese Maßnahme ist Hurrikan Milton, der sich bereits dem Golf von Mexiko befindet und immer stärker wird.

Da erwartet wird, dass der Hurrikan am Mittwoch oder am frühen Donnerstag im Gebiet von Tampa Bay auf Land trifft, haben die Bucs angekündigt, Florida schon vorher in Richtung New Orleans zu verlassen und sich dort auf das Spiel im Caesars Superdome vorzubereiten.

Hurrikan Milton hat in den letzten 24 Stunden an Stärke gewonnen und sich zu einem Sturm der Kategorie 4 ausgeweitet. Nach Angaben des National Hurricane Center (NHC) hat der Wirbelsturm eine Windstärke von 240 km/h erreicht.

Die Behörde warnte vor lebensbedrohlichen Sturmfluten ab Dienstag. Derzeit wird damit gerechnet, dass der Hurrikans direkt über Florida in Richtung Osten ziehen wird.