Tampa Bay Buccaneers @ New Orleans Saints 23:3 Für die New Orleans Saints läuft es weiter überhaupt nicht rund. Im eigenen Stadion kassierte die Franchise aus Louisiana am Sonntag eine deutliche Pleite gegen die Tampa Bay Buccaneers. Vermutlich richtet sich bei den Saints nun schon der Blick in Richtung Zukunft, denn Quarterback Spencer Rattler wurde während des Spiels gebenched. Stattdessen übernahm Rookie-QB Tyler Shough. Ein Touchdown gelang aber auch ihm nicht, wie Rattler warf auch Shough eine Interception. Immerhin hatte Alvin Kamara ein wenig Grund zur Freude, er ist nun einer von fünf Runnings Backs in der NFL-Geschichte, die es auf mindestens 600 Receptions in ihrer Karriere bringen. Die Saints stehen bei einer Bilanz von 1-7. Highlights: Buccaneers eröffnen mit kuriosem Defense-TD

Buccaneers @ Saints: Die Statistiken zum Spiel Die Bucs und Quarterback Baker Mayfield konnten hingegen bereits den sechsen Saisonsieg feiern. Für Aufregung sorgte aber eine merkwürdige Entscheidung der Schiedsrichter im zweiten Viertel. Ein gefumbleter Ball wurde von der Antoine Winfield Jr. zum Touchdown getragen. Die Schiedsrichter verweigerten dem Touchdown durch die Bucs-Defense allerdings die Anerkennung, mit der Begründung, ein Schiedsrichter habe gepfiffen. Den Pfiff hatte aber niemand gehört, was für Diskussionen auf dem Spielfeld und im Netz sorgte. Da die Buccaneers das Spiel aber souverän gewannen, wird die Szene wohl kein Nachspiel haben.

Dallas Cowboys @ Denver Broncos 24:44 Mit einer starken Leistung in Offensive wie Defensive haben die Denver Broncos den sechsten Sieg im achten Spiel eingefahren und sind auf Playoff-Kurs. Quarterback Bo Nix warf für 247 Yards und vier Touchdowns, seine Offensive lief heiß. Ein Ausrufezeichen setzte Running Back RJ Harvey, der Rookie lief zwei Mal in die Endzone und fing einen weiteren Touchdown. Highlights: Big Man running! Broncos demolieren Cowboys

Cowboys @ Broncos: Die Statistiken zum Spiel Die Cowboys fanden gegen die Broncos-Defense überhaupt nicht ins Spiel. Dallas-Quarterback Dak Prescott blieb ohne Touchdown, ihm unterliefen zwei Interceptions. In der Garbage Time gegen Ende des Spiels löste Backup Joe Milton III Prescott ab und warf einen Touchdown auf Receiver Jalen Tolbert. Letzlich war dies aber nur Ergebniskosmetik. Die Cowboys stehen bei einer Bilanz von 3-4-1.

Tennessee Titans @ Indianapolis Colts 14:38 Die Indianapolis Colts haben ihren vierten Sieg in Folge eingefahren und einmal mehr unterstrichen, dass in dieser Saison mit ihnen zu rechnen ist. Quarterback Daniel Jones (272 Yards und 3 Touchdowns) übernahm die Rolle des cleveren Gamemanagers gegen die überforderten Titans. Überragender Spieler war aber Jonathan Taylor, der regelrecht über die Titans-Defense hinwegfegte. Der Running Backs sammelte 152 Rushing Yards und fand zwei Mal den Weg in die Endzone. Einen weiteren Touchdown fing er per Pass. Die Colts bauten ihre Bilanz auf 7-1 aus. Highlights: Neuer Rekord! Jonathan Taylor on fire

Titans @ Colts: Die Statistiken zum Spiel Den Titans gelang nur ein Passing-Touchdown im zweiten Viertel, Cam Ward traf mit seinem Pass Tight End Gunnar Helm. Running Back Tyjae Spears erlief den zweiten Titans-TD kurz vor Schluss. Die Titans stehen bei 1-7.

New York Jets @ Cincinnati Bengals 39:38 Was für eine verrückte Partie in Cincinnati! Die Bengals, bei denen Quarterback Joe Flacco der erste Rushing-Touchdown seit neun Jahren gelang, sahen lange wie die sicheren Sieger aus und gingen mit einer 31:16-Führung ins letzte Viertel. Im letzten Spielabschnitt drehten die Jets dann aber mächtig auf und brachten 23 Punkte auf das Scoreboard. Entschieden wurde die Partie durch ein spektakuläres Trick Play. Running Back Breece Hall warf einen Touchdown-Pass auf Tight End Mason Taylor. Highlights: Wahnsinn! Jets und Bengals liefern absurdes Ende

Jets @ Bengals: Die Statistiken zum Spiel Die Bengals bekamen noch einmal den Ball, konnten aber nicht mehr punkten. Woraufhin die Bengals von den eigenen Fans ausgebuht wurden.

Chicago Bears @ Baltimore Ravens 16:30 Die Baltimore Ravens halten die Hoffnungen auf eine Playoff-Teilnahme am Leben. Ohne den verletzten Quarterback Lamar Jackson kamen die Ravens zu einem hart erkämpften Sieg gegen die Chicago Bears. Tyler Huntley vertrat Jackson ordentlich, er warf für 186 Yards und einen Touchdown, der Backup-QB blieb ohne Interception. Running Back Derrick Henry fand zweimal den Weg in die Endzone. Für die Ravens war es der zweite Saisonsieg, in der kommenden Woche soll Jackson wieder fit sein. Highlights: Derrick Henry holt Ravens aus der Krise

Bears @ Ravens: Die Statistiken zum Spiel Für die Bears endete damit eine Serie von vier Siegen in Folge.

Buffalo Bills @ Carolina Panthers 40:9 Was für ein Spiel von James Cook! Der Running Back der Buffalo Bills war am Sonntag nicht zu stoppen und erlief 216 Yards und zwei Touchdowns. Dabei wurde Cook in der Endphase sogar noch geschont, was noch bessere Statistiken verhinderte. Die Panthers bekamen das Laufspiel der Bills zu keinem Zeitpunkt unter Kontrolle, Buffalos Quarterback Josh Allen fand ebenfalls zwei Mal den Weg in die Endzone. Einen weiteren Touchdown verbuchte Allen durch einen Pass auf Receiver Khalil Shakir. Highlights: James Cook rennt Panthers in Grund und Boden

Bills @ Panthers: Die Statistiken zum Spiel Die Bills bauen damit ihre Bilanz auf 5-2 aus. Die Panthers, deren Offensive um Quarterback Andy Dalton nicht in Schwung kam, stehen bei 4-4.

New York Giants @ Philadelphia Eagles 20:38 Saquon Barkley erlebte bislang eine schwierige Saison bei den Eagles, ausgerechnet gegen sein Ex-Team hatte der Star-Running Back nun sein Breakout-Game in dieser Spielzeit. 150 Rushing Yards, ein Rushing und ein Receiving Touchdown verbuchte Barkley am Ende und hatte entscheidenden Anteil am Sieg der Eagles. Philadelphia steht damit bei 6-2, die Giants, die mit einigen Schiedsrichterentscheidungen haderten, bei 2-6. Highlights: Giants straucheln nach Horror-Verletzung

Giants @ Eagles: Die Statistiken zum Spiel Bitter für die Giants: Rookie-Running-Back Cam Skattebo hat sich vermutlich schwer verletzt. Beim Versuch, einen Ball zu fangen, wurde Skattebo im zweiten Viertel zu Boden gebracht und musste mit offensichtlich verdrehtem Knöchel abtransportiert werden.

San Francisco 49ers @ Houston Texans 15:26 Die San Francisco 49ers haben eine bittere Niederlage kassiert. In Houston kam die von Quarterback Mac Jones geleitete Offense lange nicht ins Rollen, die Kalifornier stehen nun bei einer Bilanz von 5-3. Highlights: Texans dominieren 49ers! Wilde Interception zum Schluss

49ers @ Texans: Die Statistiken zum Spiel Die Texans um den starken Quarterback C.J. Stroud (318 Yards, 2 TD) verbuchten ihren dritten Saisonsieg.

Miami Dolphins @ Atlanta Falcons 34:10 Lebenszeichen der Dolphins! Die Franchise aus Florida, die bisher eine Saison zum Vergessen erlebt, feierte einen überraschend deutlichen Erfolg bei den Atlanta Falcons. Quarterback Tua Tagovailoa spielte ein ganz starke Partie und brachte es auf 205 Passing Yards. Er verteilte vier Touchdowns auf Jaylen Waddle, Malik Washington, De'Von Achane und Ollie Gordon II. Highlights: Dolphins überraschen gegen schwache Falcons

Dolphins @ Falcons: Die Statistiken zum Spiel Die Offensive der Falcons um Quarterback Kirk Cousins und Running Back Bijan Robinson blieb weitgehend wirkungslos. Die Dolphins stehen nun bei 2-6, die Falcons bei 3-4.

