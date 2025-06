NFL - Buffalo Bills: Quarterback Josh Allen ist gegen ein "Tush Push"-Verbot

Ein Verbot des Spielzugs "Tush Push" stand lange zur Debatte. Quarterback Josh Allen spricht sich jetzt dagegen aus, obwohl sein Team dafür war, das Play abzuschaffen.

Von Mike Stiefelhagen

22 von 32 Teams wollten den "Tush Push" in der NFL verbieten lassen. Es fehlten nur zwei Stimmen, damit die Abstimmung durchgeht. Der Antrag der Green Bay Packers fand nicht die erforderliche Mehrheit. Der "Tush Push" bleibt - noch - legal.

NFL-Insider Adam Schefter veröffentlichte eine Liste der Teams, die gegen ein Verbot stimmten: Die Philadelphia Eagles, Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Miami Dolphins, New England Patriots, New Orleans Saints, New York Jets und Tennessee Titans.

Die Buffalo Bills waren für ein Verbot, auch wenn diese den Spielzug am zweithäufigsten - nach den Philadelphia Eagles - praktizierten.

Josh Allen positioniert sich nach der abgelaufenen Debatte ganz klar gegen das Verbot. Der Bills-Quarterback wurde in einem Interview mit der "Sports Illustrated" darauf angesprochen:

"Ich bin ein großer Vertreter des Gedankens: 'Wenn man es nicht aufhalten kann, dann mach' weiter'. Ich glaube, es gibt ein paar Teams, die es besser ausführen können als andere. Ein paar Teams versuchen es und haben nicht den gleichen Erfolg. Vielleicht, weil sie zu wenig trainieren. Oder weil sie nicht die entsprechenden Leute dafür haben. Und nur weil ein paar Mannschaften es besser machen als andere, finde ich nicht, dass man den "Tush Push" verbieten sollte."