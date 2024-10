Was vor allem an den Problemen in der Offensive liegt. Die Langzeitverletzten wie Wide Receiver Rashee Rice oder Marquise Brown , die qualitative Löcher in den Kader gerissen haben.

Raiders traden für Antonio Brown Nach dem Drama 2018 waren die Steelers überglücklich, das Sorgenkind losgeworden zu sein - die Raiders hingegen standen mit leeren Händen da. Für Brown ging es anschließend für kurze Zeit zu den New England Patriots, danach zu den Tampa Bay Buccaneers. Mittlerweile ist der einstige Star-Wide-Receiver zurückgetreten und fällt regelmäßig negativ in den sozialen Medien und der Öffentlichkeit auf.

Raiders traden für Antonio Brown Für die damals noch Oakland Raiders genannte Franchise wurde die Verpflichtung des siebenmaligen Pro-Bowlers Antonio Brown zur Tortur. Dabei gaben die Raiders "nur" einen Dritt- und einen Viertrunden-Pick an die Pittsburgh Steelers ab. In Oakland leistete sich Brown allerdings mehrere Fehltritte, ließ Disziplin vermissen und wurde schlussendlich noch vor der Regular Season von den Raiders entlassen ...

Chicago Bears traden sich für Mitchell Trubisky hoch Doch der Signal Caller blieb in Chicago komplett hinter seinen Erwartungen. Zwar war Trubisky über vier Jahre Starter der Bears, doch gemessen an dem, was die Bears für ihn getradet haben, hat es sich nicht ausgezahlt. Auch bei den Buffalo Bills und Pittsburgh Steelers funktionierte er nicht, inzwischen ist er zurück bei den Bills.

Chicago Bears traden sich für Mitchell Trubisky hoch Wenn man einen Nummer-3-Pick in der ersten Runde, zwei Drittrunden-Picks und einen Viertrunden-Pick hergibt, um in der Draft-Reihenfolge eine Position höher zu rutschen, muss es sich um einen ganz besonderen Spieler handeln. Für die Bears war dies 2017 Mitchell Trubisky. Die genannten Picks gingen an die San Francisco 49ers. Die Bears schnappten sich mit dem zweiten Pick des Drafts das Quarterback-Talent ...

Carson Wentz zu den Indianapolis Colts Im März 2022 wurde Wentz dann im Tausch für zwei Drittrundenpicks an die Washington Commanders abgegeben. Dort gewann er nur zwei der ersten sechs Partien, verletzte sich und wurde durch Taylor Heinicke ersetzt. Später bekam er eine neue Chance, enttäuschte allerdings wieder, warf in Woche 17 drei Interceptions. Zuletzt war der 31-Jährige Backup der Los Angeles Rams, inzwischen ist er der Mahomes-Ersatz bei den Chiefs.

Russell Wilson zu den Denver Broncos Noch bevor er sein erstes Spiel für Denver gemacht hatte, wurde sein Vertrag um fünf Jahre verlängert. Nach zwei enttäuschenden Spielzeiten ist es das aktuell teuerste Missverständnis der NFL-Geschichte. Die Trennung sorgt bei den Broncos durch den nun eigentlich erst beginnenden Vertrag für ein Dead Money in Höhe von schwindelerregenden 85 Millionen Dollar, alleine in der Saison 2023. Mittlerweile spielt Wilson für die Pittsburgh Steelers.

Cleveland Browns geben Mega-Paket für Deshaun Watson ab Den Saison-Start 2024 setzte Watson ebenfalls in den Sand. Nach Woche 7 stehen die Browns 1-6. Watson warf dabei fünf Touchdowns und drei Interceptions. Gegen die Cincinnati Bengals riss er sich schließlich die Achillessehne - wieder das Saisonaus. Das dürfte man sich in Cleveland deutlich anders vorgestellt haben.

Cleveland Browns geben Mega-Paket für Deshaun Watson ab In seiner ersten Saison war er wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung für elf Spiele gesperrt. Auch danach konnte er nicht überzeugen. In der zurückliegenden Spielzeit 2023 lief es kaum besser. In sechs Spielen warf er lediglich sieben Touchdown-Pässe, ehe die Saison aufgrund einer Schulter-OP für ihn vorzeitig endete. Sein Nachfolger Joe Flacco stellte ihn danach in den Schatten.

Die schlechtesten NFL-Trades der vergangenen Jahre In der NFL-Historie gab es bereits einige schlechte Deals. Auch in jüngster Vergangenheit lag die ein oder andere Franchise so richtig daneben. ran blickt auf die schlechtesten Trades der vergangenen sieben Jahre. (Stand: 22. Oktober 2024)

NFL: Keine Ausreden mehr für die Chiefs

Netter Nebeneffekt: Es gibt für die Offense der Chiefs mit einem Receiver der Klasse Hopkins‘ keine Ausreden mehr. Und mit JuJu Smith-Schuster kommt bald sogar eine weitere Option, da der 27-Jährige in absehbarer Zeit wieder fit werden sollte.

Die Chiefs wollen Geschichte schreiben, sie peilen den dritten SB-Sieg in Serie an, was noch kein Team geschafft hat. Trotz der Verletzten sind die offensiven Grundlagen dank Hopkins dafür bestens. Jetzt müssen Mahomes und Co. liefern. Alle Beteiligten werden sich an dem Trade und den Möglichkeiten messen lassen müssen.

Das Gute: Zahlen lügen (fast) nie. Titel erst recht nicht.