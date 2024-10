NFL 2024 - Power Ranking nach Woche 7: Vikings fallen - neuer Spitzenreiter

Wer hat in Week 7 der NFL-Saison überzeugt? Bei welchem Team ziehen dunkle Wolken auf? Zeit für das ran Power Ranking - diesmal vor Woche 8. Die NFL-Saison 2024 ist in vollem Gange, Woche sieben ist bereits vorbei. Nun steht Woche acht an. ran schaut zuvor aber noch auf die Performances der 32 Mannschaften in der vergangenen Woche. Wer hat geliefert? Wer hat enttäuscht? Wer hat überrascht? So sieht unser aktuelles Power Ranking aus. Die Highlights aller NFL-Spiele als Video auf ran.de!

32. Carolina Panthers (Vorwoche: Platz 31) Hätte es für die Panthers nicht in Woche 3 das Erfolgserlebnis gegen die Raiders gegeben, wären ernsthafte Diskussionen angebracht, ob die Franchise das erste Team in der NFL-Historie mit einer 0:17-Bilanz wird. Zuletzt war die Franchise bei der 7:40-Klatsche gegen die Washington Commanders wieder chancenlos. Die aktuelle Punktedifferenz von -133 sagt eigentlich alles. In Carolina stimmt absolut gar nichts.

31. New England Patriots (Vorwoche: Platz 30) Diese Situation ist man im erfolgsverwöhnten New England nicht gewohnt - Niederlage folgt auf Niederlage. Zuletzt hieß es 16:32 gegen die eigentlich auch schwachen Jacksonville Jaguars. Immerhin: Der inzwischen als Starting Quarterback installierte Drake Maye macht Spaß und kann sich entwickeln. Mehr aber auch nicht. Die Franchise dürfte bereits an das große Ganze denken, um sich eine gute Draft-Position zu sichern.

30. Cleveland Browns (Vorwoche: Platz 32) Der Status quo ist schlecht, die Aussichten noch schlechter. Spätestens mit der Abgabe von Amari Cooper war klar, dass die Saison abgehakt ist. Seitdem wurde es nicht besser. Gegen die Bengals setzte es eine 14:21-Pleite, dazu fällt Quarterback Deshaun Watson, der zuletzt mitnichten überzeugen konnte, verletzt für den Rest der Saison aus. Und jetzt kommt auch noch die Monster-Offense der Baltimore Ravens zu Besuch ...

29. Tennessee Titans (Vorwoche: Platz 28) Auch bei den Titans folgt ein Misserfolg nach dem nächsten. In Woche 7 setzte es ein 10:34 gegen die Buffalo Bills, dabei hatte Tennessee früh 10:0 geführt. Derrick Henry ist weg, Quarterback Will Levis nicht der Heilsbringer - und jetzt geht auch noch Wide Receiver DeAndre Hopkins zu den Chiefs. Noch in keinem Spiel in dieser Saison gelangen mehr als 300 Yards. Das reicht einfach nicht.

28. Miami Dolphins (Vorwoche: Platz 27) Selten war ein Team, das im Power Ranking so weit unten steht, so interessant. Seit der Gehirnerschütterung von Spielmacher Tua Tagovailoa sind die Miami Dolphins unterirdisch, im Schnitt gelangen nur zehn Punkte pro Spiel im vergangenen Monat. Aber: Mit 2:4 ist die Bilanz noch nicht aussichtslos und Tua ist zurück. Fragt sich nur, ob das nach den wiederholten Concussions auch eine gute Idee ist.

27. New York Giants (Vorwoche: Platz 24) Dass "Big Blue" gleich mehrere Plätze im Ranking gefallen ist, hat durchaus seinen Grund. Mit 3:28 blamierten sich die Giants gegen die Philadelphia Eagles. Klar wurde dabei: Manch ein Quarterback kann sich trotz schwacher Protection behelfen, Daniel Jones gehört nicht zu dieser Kategorie. Der Pass Rush der Eagles ließ ihm so gut wie keine Chance, die Giants stehen bereits bei einer Bilanz von 2:5.

26. Las Vegas Raiders (Vorwoche: Platz 26) An dieser Stelle sei erwähnt, dass Tight End Brock Bowers eine unglaubliche Rookie-Saison spielt und auf dem Weg zu 1.100 Yards ist. Bringt nur leider nichts, wenn der Rest des Teams nicht sonderlich überzeugen kann. Star-Receiver Davante Adams ist Richtung New York abgedampft, auf der Quarterback-Position sorgten bisher weder Gardner Minshew noch Aidan O'Connell für Euphorie. Und Letztgenannter fällt mit einem gebrochenen Daumen jetzt ohnehin lange aus.

25. Jacksonville Jaguars (Vorwoche: Platz 29) Den Jaguars ist mal wieder ein Sieg gelungen. Grund genug, um im Power Ranking Plätze gutzumachen. Dabei sei aber gesagt: Das 32:16 war wichtig, allerdings auch nur gegen die New England Patriots. Zumindest gelang dabei ein sauberes und effizientes Spiel. Jetzt gilt es zu beweisen, dass der Abwärtstrend gestoppt ist. Alles andere als einfach, kommen doch die Packers am kommenden Wochenende nach Jacksonville.

24. New York Jets (Vorwoche: Platz 22) Wieder ein neuer Wunschspieler, wieder kein Erfolg. Seit seiner Ankunft erfüllen die Jets Quarterback-Superstar Aaron Rodgers nahezu alle Wünsche. In der vergangenen Woche kam via Trade Ex-Packers-Kumpel und Top-Receiver Davante Adams. Hat nur bislang nichts gebracht. Drei Catches für 30 Yards begeistern niemanden, dazu setzte es gegen die Pittsburgh Steelers eine deutliche 15:37-Pleite. Die Bilanz unter Rodgers ist aktuell sogar schlechter als die mit Zach Wilson im Vorjahr. Bedenklich.

23. Los Angeles Rams (Vorwoche: Platz 25) Für die Rams gab es in Woche 7 mal wieder ein Erfolgserlebnis. Gegen die Las Vegas Raiders gelang ein 20:15-Erfolg. Essenziell dabei: Safety und Undrafted Rookie Jaylen McCollough, der gleich zwei Interceptions verbuchen konnte. Aber: Die Raiders schnupperten am Comeback, wirklich Sicherheit dürfte dieses Spiel also nicht gegeben haben.

22. New Orleans Saints (Vorwoche: Platz 20) Dieses Team hat wirklich so gut wie alles verloren. Nur zwei von elf Startern der Offense aus Woche 1 waren für das Debakel gegen die Broncos gesund. Allerdings ist es schwieriger, Ausreden für die Defense der Saints zu finden, die in den vergangenen beiden Spielen unglaubliche 503 Rushing Yards zugelassen hat. Der Trend zeigt ganz klar nach unten.

21. Arizona Cardinals (Vorwoche: Platz 21) Quarterback Kyler Murray nannte den 17:15-Sieg gegen die LA Chargers "hässlich" - und damit dürfte er recht haben. Zumindest bringt der Sieg die Cardinals in der NFC West mitten in das Rennen um den Divisionstitel. Mehr als das, was selbst die größten Optimisten im August erwartet haben dürften. Es sei aber erwähnt, dass dies auch zu großen Teilen an der Schwäche bzw. dem Verletzungspech anderer Teams liegt.

20. Indianapolis Colts (Vorwoche: Platz 19) Was genau gibt es eigentlich über die Indianapolis Colts zu sagen? Ein 16:10-Erfolg gegen die desaströsen Miami Dolphins ist wenig aussagekräftig. Zwar ist Anthony Richardson als Quarterback zurück, 129 Yards und kein Touchdown reißen aber gewiss niemanden mit. Was dieses Team kann - oder auch nicht - muss sich in den nächsten Wochen zeigen.

19. Los Angeles Chargers (Vorwoche: Platz 15) Dieses Spiel dürfte den Verantwortlichen bei den Chargers vor allem eines bereitet haben: Sorgen. 27 angebrachte Pässe für 349 Yards. Eigentlich Zahlen, die von einem starken Quarterback zeugen. Doch Justin Herbert gelang es bei der 15:17-Pleite gegen die Arizona Cardinals nicht, auch nur einen Touchdown zu werfen. Was aber nicht alleine seine Schuld war. Stichwort Drops. Fünf Field Goals ergaben am Ende 15 Punkte, so kann man in der NFL nicht bestehen.

18. Cincinnati Bengals (Vorwoche: Platz 17) In Woche 7 gelang den Bengals ein 21:14-Sieg gegen die Browns. Schön, und doch sind es nur die Browns. Immerhin ist die Saison der so mies gestarteten Bengals noch nicht vorbei, das Spiel kann durchaus als ermutigend bezeichnet werden. Gegen die Giants und eben Cleveland gelangen zwei Siege in Folge, in Woche 8 braucht es gegen die Philadelphia Eagles aber mehr.

17. Dallas Cowboys (Vorwoche: Platz 16) Nach dem desaströsen 9:47 im heimischen Stadion gegen die Detroit Lions stand für die Dallas Cowboys die Bye Week an. Bleibt für America's Team nur zu hoffen, dass sie sich in der Zwischenzeit sortiert haben.

16. Denver Broncos (Vorwoche: Platz 23) Die Denver Broncos feierten in Woche 7 einen 33:10-Sieg über die New Orleans Saints. Was NFL-Fans in dieser Partie über die Broncos erfuhren, darüber kann man sich nicht so wirklich sicher sein. Die Saints wirkten nur wie die Hülle eines NFL-Teams, der Rookie-Spielmacher der Broncos, Bo Nix, hatte derweil einen schweren Stand. Doch ein Sieg bleibt ein Sieg.

15. Tampa Bay Buccaneers (Vorwoche: Platz 8) Gegen die Ravens kann man verlieren, keine Frage. Und wenn man dabei 31 Punkte erzielt, dann sowieso. Dennoch war die Pleite in Woche 7 ein Faustschlag ins Gesicht. Die beiden Star-Receiver des Teams verletzten sich. Chris Godwin ist für den Rest der Saison wohl raus, Mike Evans mindestens für drei Wochen. Ob sich das Team davon so schnell erholen kann?

14. Atlanta Falcons (Vorwoche: Platz 10) Gerade als man festgestellt hatte, dass die Atlanta Falcons eine der besten Secondaries der Liga haben, wenn es darum geht, explosive Passspielzüge zu begrenzen, gaben sie gleich sechs davon an die Seattle Seahawks ab. Will diese Franchise ein Wörtchen mitreden, dann muss in Sachen Defense auf jeden Fall eine Verbesserung her. Sonst kann auch Kirk Cousins nichts machen.

13. Chicago Bears (Vorwoche: Platz 14) Was genau ist von den Bears zu halten? Mit ihrer positiven Bilanz von 4:2 stehen sie in der Hammer-Division NFC North dennoch auf dem letzten Platz. Eine Statistik hierzu: Alle vier Siege kamen gegen Teams zustande, die zu diesem Zeitpunkt nur einen Sieg auf dem Konto hatten. Nach der Bye Week kommt mit dem Duell gegen die Washington Commanders ein richtiger Gradmesser.

12. San Francisco 49ers (Vorwoche: Platz 9) Auch das Super-Bowl-Rematch gegen die Kansas City Chiefs ging für die San Francisco 49ers verloren. Die Pleite dürfte im Angesicht der neuerlichen Schreckensnachrichten eher eine Randgeschichte sein. Brandon Aiyuk fällt für den Rest der Saison aus, Deebo Samuel musste aufgrund einer Lungenerkrankung ins Krankenhaus. Dazu fehlt Christian McCaffrey auch weiterhin - und Brock Purdy ist nicht unbedingt auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Keine einfachen Zeiten für die Niners.

11. Philadelphia Eagles (Vorwoche: Platz 12) Dass die Philadelphia Eagles nicht in der Super-Bowl-Form von vor zwei Jahren sind, das ist unstrittig. Dennoch kommt Philly so langsam ins Rollen. Gegen die New York Giants gelang eine 28:3-Demontage, "Big Blue" leistete aber auch nicht sonderlich viel Gegenwehr. Ein wirklich guter Indikator war diese Partie sicher nicht, dennoch ist klar, dass Saquon Barkley, A.J. Brown und DeVonta Smith nicht gleichzeitig von Defenses gut gedeckt werden können.

10. Seattle Seahawks (Vorwoche: Platz 18) So etwas nennt sich Turnaround. Drei Pleiten hatten die Seahawks zuletzt kassiert, dann folgte in Woche 7 die Wende. Gegen die Atlanta Falcons um Quarterback Kirk Cousins gelang beim 34:14 eine Machtdemonstration. Vor allem die Front Seven zeigte gegen die Offense der Falcons ihr Können. Auch Spielmacher Geno Smith gab wieder einen Einblick in das, wozu er fähig ist, wenn die Dinge laufen. Mit den Buffalo Bills wartet aber schon die nächste Challenge. Gewinner & Verlierer der NFL in Woche 7

9. Pittsburgh Steelers (Vorwoche: Platz 13) Vor der Partie gegen die New York Jets um Star-Signal-Caller Aaron Rodgers gab es viel Kritik in Richtung der Pittsburgh Steelers, speziell in Richtung von Head Coach Mike Tomlin. Der Tenor: Warum wird Quarterback Justin Fields für den wieder genesenen Russell Wilson auf die Bank gesetzt, obwohl es doch gut lief? Wilson gab gegen die Franchise aus dem Big Apple seine ganz eigene Antwort und orchestrierte einen 37:15-Sieg.

8. Washington Commanders (Vorwoche: Platz 11) Vor der Saison hätten wohl nur wenige Fans auf eine erfolgreiche Saison für die Washington Commanders gesetzt, doch es kam anders. Natürlich ist die Demontage der Carolina Panthers kein Gradmesser, zu schlecht war der Gegner, aber die Richtung ist klar: nach oben. Bleibt zu hoffen, dass die Rippenverletzung von Quarterback-Rookie Jayden Daniels ihn nicht allzu lange außer Gefecht setzt.

7. Houston Texans (Vorwoche: Platz 5) Für die Texans geht es in dieser Woche zwei Plätze nach unten, schließlich gab es im Top-Duell mit den Green Bay Packers eine Niederlage, wenn auch erst durch ein Field Goal in der letzten Sekunde. An der Situation ändert die Pleite aber nicht allzu viel. Houston ist weiterhin ein heißer Playoff-Anwärter, auch ohne den verletzten Top-Receiver Nico Collins.

6. Green Bay Packers (Vorwoche: Platz 7) Zuletzt profitierten die bärenstarken Green Bay Packers immer wieder von Takeaways, nicht so gegen die Houston Texans. Umso beeindruckender ist es also, dass sie Texans-Quarterback C. J. Stroud komplett ausschalten konnten. Nie gelangen dem Spielmacher in einer Partie weniger Passing Yards, am Ende standen nur 86 zu Buche. Sein Gegenüber Jordan Love erinnert derweil immer mehr an Packers-Legende Brett Favre und wirft wilde Interceptions, dafür aber auch unzählige Touchdowns. Eines der talentiertesten Teams der Liga.

5. Buffalo Bills (Vorwoche: Platz 6) Am Dienstagabend fuhr Amari Cooper nach Buffalo, am Donnerstag trainierte er zum ersten Mal mit den Bills und am Sonntag fing er beim 34:10-Sieg gegen die Tennessee Titans vier Bälle für 66 Yards und einen Touchdown. Einstand nach Maß nennt man das. Für die Bills ist es vor allem eines: ein Grund für Optimismus. Und der Hauptgrund, dass es in dieser Woche für die Top 5 reicht.

4. Minnesota Vikings (Vorwoche: Platz 1) In der Vorwoche thronten die bis dato ungeschlagenen Vikings noch auf Rang 1 des Power Rankings, doch dann kamen die Detroit Lions. Die Divisions-Rivalen lieferten sich ein Top-Duell, welches Detroit knapp für sich entscheiden konnte. Das Prädikat "ungeschlagen" ist weg, die Führung in der Division auch. Macht nichts, Minnesota ist weiterhin ein absolutes Spitzenteam - wenn auch nicht mehr auf Rang 1.

3. Baltimore Ravens (Vorwoche: Platz 4) Gegen diese beiden dürfte wohl kein NFL-Verteidiger gerne spielen. Running Back Derrick Henry und Quarterback Lamar Jackson laufen in Diensten der Ravens alles in Grund und Boden. Zuletzt mussten die Tampa Bay Buccaneers beim 41:31 dran glauben. Erschreckend dabei für die Konkurrenz: Der sonst so lauflastige Spielmacher warf gleich fünf Touchdown-Pässe. Die Konkurrenz darf sich ganz dick anziehen, wenn es gegen die nach Yards pro Spiel beste Offense der Liga geht.

2. Detroit Lions (Vorwoche: Platz 3) So muss man nach einem Nackenschlag auftreten. In Woche 6 verloren die Lions Defensive End Aidan Hutchinson, doch davon zeigte sich die Franchise unbeeindruckt. Die Defense sprang auch ohne ihn in die Bresche, die bis dahin ungeschlagenen Vikings wurden besiegt, Jared Goff spielte mal wieder wie ein MVP-Quarterback und offensiv brillieren verschiedenste Spieler. Das Team to beat in der NFC.