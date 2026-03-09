Travis Kelces Zukunft war lange offen. Jetzt hat sich der Star-Tight-End der Kansas City Chiefs entschieden, eine weitere Saison in der NFL dranzuhängen.

Lange brodelte die Gerüchteküche um Travis Kelce.

Doch kurz bevor die Free Agency startet, ließ der Star-Tight-End und sein Management durchsickern, dass der 36-Jährige ein weiteres Jahr bei den Kansas City Chiefs dranhängen wird.

Kelce wird offiziell zwar Free Agent, doch einem Bericht des "NFL Network" zufolge soll ein Wechsel zu einem anderen Team für Kelce nie in Frage gekommen sein. Demnach wird Kelce um ein Jahr und 12 Millionen Dollar verlängern, inklusive Boni sind sogar 15 Millionen Dollar möglich.