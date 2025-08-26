"Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten", gaben die Sängerin und der NFL -Star in einem gemeinsamen Post auf "Instagram" bekannt.

Sie gelten schon länger als das Traumpaar der NFL. Nun geben Travis Kelce von den Kansas City Chiefs und Popstar Taylor Swift ihre Verlobung bekannt.

Der Beitrag ging wenig überraschend sofort viral und erzielte in weniger als 20 Minuten bereits über zwei Millionen Likes auf der Plattform.

Taylor Swift und Travis Kelce: Wann ist die Hochzeit?

Zu einem möglichen Hochzeitstermin ist bisher nichts bekannt. Die Fans des Traumpaares der NFL müssen sich entsprechend noch gedulden.

Womöglich erfolgt die Verkündung, wann sich die beiden das Ja-Wort geben, wie zuletzt die Bekanntgabe von Swifts neuem Album bereits, im Podcast "New Heights" von Travis und seinem Bruder und Ex-NFL-Star Jason Kelce.