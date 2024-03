NFL: Kansas City Chiefs und Chris Jones einigen sich auf Monster-Vertrag

Und die Zahlen dieses Vertrag haben es in sich. Jones kassiert 95 Millionen Dollar garantiert in den ersten drei Jahren, wenn die letzten Details des neuen Arbeitspapiers finalisiert sind, wird der 29-Jährige zum bestbezahlten Defensive Tackle der NFL aufsteigen.

Jones streikte im vergangenen Sommer

Der Vertragsverlängerung gingen zähe Verhandlungen voraus, die sich schon über die ganze Saison hinzogen. Im vergangenen Sommer bestreikte Jones das komplette Offseason-Programm und sogar den Saison-Auftakt gegen die Detroit Lions.

Nachdem er einen verbesserten Einjahresvertrag unterzeichnet hatte, beendete der Defensive Tackle den Holdout schließlich, pochte aber weiterhin auf einen gutdotierten Langzeitvertrag.

Noch vor dem Super-Bowl-Gewinn gegen die San Francisco 49ers hatte der fünfmalige Pro Bowler gesagt, dass dies womöglich sein letztes Spiel für die Chiefs sei.

Nun ist klar, dass der dreimalige Super-Bowl-Gewinner auch in den nächsten Jahren ein zentraler Bestandteil der Chiefs-Defense bleiben wird. In der vergangenen Saison hatte er mit 10,5 Sacks großen Anteil am Erfolg der Franchise und wurde in das All-Pro First Team gewählt.