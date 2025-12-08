- Anzeige -
NFL - Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes: Reicht selbst eine Siegesserie nicht mehr für die Playoffs?

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 08:57 Uhr
  • Andreas Reiners

Vier Spiele stehen für die Kansas City Chiefs noch an. Wer sind die Gegner? Und wie groß sind die mathematischen Chancen?

Von Andreas Reiners

Halbstarke Durchhalteparolen. Lauwarme Kampfansagen.

Patrick Mahomes hat im Grunde keine Wahl: Der Quarterback der Kansas City Chiefs muss etwas Positives, etwas Optimistisches sagen, solange die Playoffs der NFL rechnerisch noch möglich sind. Auch wenn das ziemlich konstruiert wirkt.

Und auch wenn ziemlich klar ist: Die Chiefs werden die Postseason 2025 wohl verpassen. Zum ersten Mal in der Mahomes-Ära. Bei 6-7 steht das Team nach Week 14. Der Division-Titel ist schon mal weg. Zum ersten Mal in der Mahomes-Ära.

Kansas City Chiefs haben ihr Sieger-Gen verloren

Das Sieger-Gen auch. Diese dominante Selbstverständlichkeit, mit denen man in der Vergangenheit auch Spiele gewonnen hat, die auf der Kippe standen oder in denen man nicht unbedingt das bessere Team war. Zutaten eines Teams, das Titel holen kann, mindestens aber reif für die Playoffs ist.

"Wir wissen, dass die Chancen immer geringer werden", sagte Mahomes nach dem ernüchternden 10:20 gegen die Houston Texans, "aber ich weiß, dass die Jungs in diesem Team bei jeder Gelegenheit alles geben werden, was sie haben".

Der Unterschied zu früher: In dieser Saison reicht "alles geben" in einem zu großen Teil der Spiele nicht für einen Sieg.

Klar ist, dass die Chiefs in den letzten Wochen der Regular Season vier Siege brauchen werden. Das Restprogramm ist allerdings nicht ohne Stolperfallen.

Kansas City Chiefs: Das Restprogramm in der NFL

Knifflige Gegner sind die Division-Rivalen Los Angeles Chargers und Denver Broncos, Pflichtsiege sollte es gegen die Tennessee Titans und die Las Vegas Raiders geben.

Was es definitiv nicht mehr geben darf: einen Ausrutscher.

NFL Playoffs: Reichen vier Chiefs-Siege nicht?

Doch ob selbst vier Siege reichen, ist offen. Simulationen wie die der "New York Times" beziffern die Playoff-Wahrscheinlichkeit aktuell auf nur noch 16 Prozent. Rechnet man vier Chiefs-Siege auf der Zielgeraden mit ein, steigen die Chancen auf 52 Prozent. Fifty-fifty also. Und die Abhängigkeit von anderen Ergebnissen.

Die Hoffnung, sie lebt noch, ist aber eher gering. Es muss schon einiges zusammenkommen. In erster Linie bei den Chiefs selbst.

Das Wichtigste in Kürze

"Wir gewinnen keine Spiele, aber die Mentalität in dieser Kabine, selbst in den Partien, die wir verlieren – man kann den Kampfgeist dieses Teams nie infrage stellen", sagte Mahomes weiter.

Natürlich setze man es in den entscheidenden Momenten nicht richtig um und mache die nötigen Plays nicht. "Aber am Ende des Tages kannst du uns das niemals absprechen, und ich glaube, man wird das in den letzten vier Wochen sehen", zeigte sich Mahomes optimistisch.

Ob es dann reicht, ist die andere Frage.

