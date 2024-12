Die Kansas City Chiefs haben Platz eins in der AFC klar gemacht. Entsprechend dürfte die Franchise zum Regular-Season-Abschluss Stars schonen. Droht eine Wettbewerbsverzerrung?

Von Daniel Kugler

Die Kansas City Chiefs haben sich mit einem Sieg im Christmas Game gegen die Pittsburgh Steelers den ersten Platz in der AFC bereits vor dem finalen Spieltag der Regular Season gesichert.

Entsprechend kann das Team bereits vorzeitig mit der Vorbereitung und Erholung für die Playoffs beginnen. Wie "CBS" berichtet, wird Head Coach Andy Reid in Woche 18, dem Finale der Regular Season bei den Denver Broncos, die wichtigsten Spieler schonen.

Inklusive des Freiloses in der ersten Runde hätten einige Schlüsselspieler dann knapp 24 Tage spielfreie Zeit, um sich bis zum Showdown in der Divisional Round zu regenerieren. In der Zwischenzeit sollen "intensive Trainingseinheiten für die Starter" stattfinden, um sie fit zu halten.

Demnach sollen etwa Quarterback Patrick Mahomes, Tight End Travis Kelce und Defensive Tackle Chris Jones nicht zum Einsatz kommen. Die Pause dürfte vor allem Mahomes zu Gute kommen, der zuletzt mit einer Sprunggelenksverletzung zu kämpfen hatte. Defense-Star Jones verpasste zudem mit einer Wadenverletzung das Spiel in Week 17.