Hinsichtlich der kommenden Playoff-Aufgaben der Eagles schont Head Coach Nick Sirianni auch Running Back Saquon Barkley. Dem wird damit eine möglicherweise einmalige Chance genommen.

Die Philadelphia Eagles stehen schon länger als Playoff-Teilnehmer der NFL-Saison fest.

Seit dem vergangenen Spieltag ist zudem klar, dass sie als zweitgesetztes Team der NFC in die Spiele der Wild Card Round gehen werden.

Dies nimmt Head Coach Nick Sirianni zum Anlass, einige seiner Stars für das letzte, bedeutungslose Heimspiel gegen die New York Giants zu schonen. Dazu gehört auch Running Back Saquon Barkley.

Aus Sicht des Teams ist es hinsichtlich der kommenden schweren Playoff-Aufgaben durchaus sinnvoll, ihn zu schonen. Barkley selbst nahm die Entscheidung sportlich.

Auch wenn er damit keine Chance mehr hat, den Rekord für die meisten Rushing Yards in einer Saison von Eric Dickerson zu knacken.

Barkley bezeichnete es als "Gelegenheit, meinen Namen in die Geschichtsbücher einzutragen", und räumte ein, dass sich diese Chance in Zukunft möglicherweise nicht mehr bieten würde. Es sei für ihn aber "in Ordnung", nicht zu spielen, er wolle nichts von den größeren Zielen des Teams aufs Spiel setzen.

"Meine Familie wollte es wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich", sagte Barkley. "Das Wichtigste ist, Footballspiele und in den Playoffs zu gewinnen. Ich habe ein größeres Ziel vor Augen."