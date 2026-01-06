- Anzeige -
NFL: Neuer Head Coach? Atlanta Falcons haben bereits zwei Kandidaten im Visier

  • Aktualisiert: 06.01.2026
  • 11:11 Uhr
  • ran.de

Die Atlanta Falcons sind auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer und haben wohl bereits zwei Kandidaten im Blick.

Der Black Monday in der NFL ist vorbei, die Suche nach neuen Trainern und General Managern hat begonnen. So auch bei den Atlanta Falcons, die nach dem letzten Spiel der Regular Season sowohl Head Coach Raheem Morris als auch GM Terry Fontenot von den jeweiligen Aufgaben entbunden haben.

Laut "NFL Network" haben die Verantwortlichen der Franchise auch bereits zwei Kandidaten als mögliche Nachfolger im Blick. Demnach haben die Falcons zum einen ein Gespräch mit dem Defensive Coordinator der Miami Dolphins, Anthony Weaver, angefragt.

Zum anderen haben sie bei den Seattle Seahawks in Bezug auf Offensive Coordinator Klint Kubiak um ein Vorstellungsgespräch gebeten.

Atlanta Falcons: Head-Coach-Position vakant

Bei den möglichen Interviews mit beiden Koordinatoren geht es jeweils um die frei gewordene Stelle als Cheftrainer.

Der entlassene Morris hatte in beiden Saisons als Cheftrainer der Falcons jeweils eine 8-9-Bilanz erreicht - zu wenig für die Ansprüche in Atlanta. Auch ein beeindruckender Endspurt mit vier Siegen in Folge konnte seinen Job nicht mehr retten. Fontenot war insgesamt fünf Jahre GM der Falcons, eine Winning-Season gab es in dieser Zeit nicht.

