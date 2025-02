NFL: Kicker Mason Crosby verkündet Karriereende - "Hätte dieses Drehbuch nie schreiben können"

Mason Crosby hat sein Karriereende verkündet. Die beeindruckende NFL-Laufbahn des Kickers nimmt damit ein Ende.

von Justin Kraft

Mason Crosby hat in seiner eigenen Radioshow "The Mason Crosby Show" auf "105.7 The Fan" sein Karriereende verkündet. Der langjährige Kicker der Green Bay Packers macht damit offiziell, was er schon lange mit sich herumgetragen hat.

"Ich denke, ich habe das zwei Jahre lang aufgeschoben", sagte Crosby: "Ich habe es aus meinem Kopf verdrängt. Heute verkünde ich offiziell, dass ich von der NFL in den Ruhestand gehe."

Crosby ist mit 1.918 Punkten der beste Scorer der Geschichte der Packers. Das sind fast 900 Punkte mehr als der Zweitplatzierte, Ryan Longwell. Außerdem ist er damit der elftbeste in der NFL-Historie. Crosby verließ Green Bay nach der Saison 2022. In der Saison 2023 spielte er drei Spiele für die New York Giants.

"Meine 17 Saisons in der NFL übertrafen alle meine Kindheitsträume und Hoffnungen", erklärte der 40-Jährige. "Ich könnte nicht dankbarer sein, dass ich 16 dieser Jahre bei den Packers verbracht habe. Als ich 2007 in der sechsten Runde des Drafts ausgewählt wurde, hätte ich nie dieses Drehbuch meiner Karriere schreiben können."

In bemerkenswerten 16 Saisons mit Green Bay spielte Crosby in 258 Spielen und kam auf 395 Field Goals bei 485 Versuchen. In der Saison 2010 gewann er mit den Packers den Super Bowl.