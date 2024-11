NFL lädt zum Weihnachtsmarkt in Düsseldorf ein

Denn die Liga lädt zum Weihnachtsmarkt in Düsseldorf ein. Dort wird die NFL vom 5. bis zum 8. Dezember am Gustaf-Gründgens-Platz mit einer Pop-Up-Weihnachtshütte präsent sein.

Weihnachtszeit ist NFL-Zeit. Bevor die Teams an den Weihnachtsfeiertagen für spektakuläre Spielzüge und Touchdowns sorgen, läutet die NFL schon die Vorweihnachtszeit in Deutschland ein.

Winterzeit ist NFL-Zeit

Über den gesamten Zeitraum findet eine Tombola mit NFL-Preisen statt. Alle Erlöse der Tombola fließen in wohltätige Zwecke der Diakonie Düsseldorf und Werkstatt für angepasste Arbeit.

"Die NFL steht für Momente, die verbinden, und mit unserer Weihnachtsaktion möchten wir Menschen und NFL-Fans in dieser besonderen Jahreszeit zusammenbringen, Freude verbreiten, Football erlebbar machen und wohltätige Projekte unterstützen“, sagt Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland.

"Winterzeit ist NFL-Zeit: Deshalb freuen wir uns sehr, dass sich die beste Liga der Welt in diesem Jahr erneut auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf mit ihren Aktionen präsentiert - und dabei die großartig wachsende Football-Begeisterung in der Landeshauptstadt mit den hier so erfolgreichen Vorzeigeteams von Rhein Fire und Düsseldorf Panther weiter befeuern wird", sagt Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller.

Das Tagesprogramm im Überblick: