Die Thanksgiving-Spiele stehen vor der Tür. Und diese haben in der NFL eine lange Tradition. Seit 1966 sind zwei Teams immer mit dabei: die Dallas Cowboys und die Detroit Lions. Doch warum ist das so?

Es gibt so typische Traditionen, die man liebt oder hasst.

In den USA bietet Thanksgiving eine ganze Palette davon.

In jedem Jahr finden an diesem Feiertag in der NFL drei Spiele statt. Die Detroit Lions und Dallas Cowboys spielen dabei immer zu Hause.

Doch wie kam es zu dieser Tradition? ran klärt auf.