Nach dem Spiel gegen die Dolphins, dem zehnten seiner NFL -Karriere, steht der 21-Jährige bei 70 Catches, 706 Receiving Yards und drei Touchdowns. Er ist damit nach Odell Beckham Jr. erst der zweite Spieler überhaupt, der in seinen ersten zehn Spielen 70 oder mehr Bälle gefangen hat. Mindestens 700 Receiving Yards hatte zudem noch nie ein Tight End in seinen ersten zehn Spielen.

Bowers ist die Nummer eins der Raiders

Und dennoch hat es der Tight End bereits geschafft, die klare Nummer eins unter den Passempfängern der Raiders zu werden. Fünfmal in den vergangenen sechs Spielen führte er sein Team bei den Receiving Yards an.

Gegen die Dolphins legte er mit 13 Catches für 126 Yards persönliche Bestmarken auf. Statistisch war es sein Breakout-Spiel, doch diese Bezeichnung hatte er eigentlich gar nicht nötig. Satte 16 Bälle warf Minshew auf ihn, die Nummer zwei bei den Targets in diesem Spiel war Jakobi Meyers mit sechs.

Keine Frage: Bowers ist inzwischen der X-Faktor dieser Offense - als Tight End, in seiner ersten Saison.

Selbst die namhafte Star-Konkurrenz auf seiner Position kann Bowers in dieser Saison nicht das Wasser reichen. Mt 70,6 Yards pro Spiel liegt er auf Platz eins aller Tight Ends - vor George Kittle, vor Travis Kelce. Und die haben bekanntlich ganz andere Quarterbacks und Playcaller zur Verfügung.

Dennoch fällt sein Name quasi nie, wenn es um den Award für den Offensive Rookie of the Year geht. Und dafür gibt es natürlich Gründe. Quarterback Jayden Daniels spielt mit den Washington Commanders eine Saison jenseits aller Erwartungen, sowohl was den Teamerfolg als auch seine persönliche Leistungen angeht.

Und dass die Raiders Kurs auf den Nummer-eins-Pick nehmen und fast jedes Spiel krachend verlieren, hilft Bowers sicherlich auch nicht. Individueller Award hin oder her.