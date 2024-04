Aussagen, die General Manager Tim Telesco gefallen dürften. Der merkte erst selbst vor kurzem an, dass man kein Interesse daran habe, den Receiver zu verschiffen.

Um den 31-Jährigen ranken sich seit geraumer Zeit Trade-Gerüchte, zu denen er sich am Sonntag selbst gegenüber "TheAthletic.com" äußerte.

"Wenn ich wirklich gehen wollte, wäre ich jetzt schon weg." Diese Worte dürften alle Fans der Las Vegas Raiders beruhigen, denn sie bedeuten, dass Receiver Davante Adams die Franchise nicht verlassen will.

Adams von Coach Pierce angetan

Dem Vernehmen nach scheint es Adams in Las Vegas zu gefallen, was vor allem an einer Person liegt: Head Coach Antonio Pierce.

Der wurde vergangene Spielzeit installiert, nachdem die Raiders unter Josh McDaniels einen katastrophalen 3-5-Fehlstart hingelegt hatten. Pierce gewann aus seinen neun Spielen als neuer Coach immerhin fünf.

"Das hat der Moral des Teams sehr geholfen. Das ist unser Mann. Wir müssen uns jetzt einfach an die Arbeit machen", hatte Adams nur lobende Worte für seinen neuen Trainer übrig.

Der 31-Jährige war vergangene Saison wichtiger Bestandteil der Raiders-Offense, fing 103 Pässe für 1144 Yards Raumgewinn sowie acht Touchdowns. In seiner Debütsaison in Las Vegas ein Jahr zuvor gelangen ihm sogar 1516 Yards und 14 Touchdowns bei 100 Catches.