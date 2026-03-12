- Anzeige -
NFL

NFL: Las Vegas Raiders - Maxx Crosby äußert sich vielsagend zu seiner Zukunft

  • Veröffentlicht: 12.03.2026
  • 21:44 Uhr
  • ran.de

Maxx Crosby ist zurück bei den Las Vegas Raiders. Wie geht es jetzt weiter? "NBC Sports" berichtet über eine Entscheidung.

Maxx Crosby musste etwas loswerden. Er nutzte die sozialen Medien, um sich an die Raider Nation zu wenden.

"Alles passiert aus einem bestimmten Grund", schrieb Crosby auf X. "Glaubt nichts von dem, was ihr hört – und nur die Hälfte von dem, was ihr seht. Ich bin ein Raider. Ich bin zurück. Lasst uns das Ding durchziehen."

Ein klares Bekenntnis zu seinem kurzzeitigen Ex-Team, das nun wieder sein Arbeitgeber ist, nachdem der Trade zu den Baltimore Ravens im Rahmen der NFL Free Agency geplatzt ist.

Keine Frage: Das Statement liest sich so, als dass der Pass Rusher bei den Raiders bleiben will. Ist ein Trade jetzt komplett vom Tisch?

Das ist sehr gut möglich.

Las Vegas Raiders: Mit Crosby in die Saison 2026

Dazu passt, dass "NBC Sports" berichtet, dass laut einer Liga-Quelle die Raiders anderen Teams angeblich mitgeteilt haben, dass sie Crosby nicht mehr traden werden.

Der Hintergrund: Das wollten sie angeblich nie, er habe das vor allem gewollt, heißt es. Nach seinem Bekenntnis zu den Raiders wollen sie laut dem Bericht mit dem 28-Jährigen in die neue Saison gehen. Und er scheint das auch vorzuziehen.

