NFL: Las Vegas Raiders - Maxx Crosby äußert sich vielsagend zu seiner Zukunft

Maxx Crosby ist zurück bei den Las Vegas Raiders. Wie geht es jetzt weiter? "NBC Sports" berichtet über eine Entscheidung.

Maxx Crosby musste etwas loswerden. Er nutzte die sozialen Medien, um sich an die Raider Nation zu wenden.

"Alles passiert aus einem bestimmten Grund", schrieb Crosby auf X. "Glaubt nichts von dem, was ihr hört – und nur die Hälfte von dem, was ihr seht. Ich bin ein Raider. Ich bin zurück. Lasst uns das Ding durchziehen."

Ein klares Bekenntnis zu seinem kurzzeitigen Ex-Team, das nun wieder sein Arbeitgeber ist, nachdem der Trade zu den Baltimore Ravens im Rahmen der NFL Free Agency geplatzt ist.