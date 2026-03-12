In der vergangenen Saison spielten die San Francisco 49ers trotz vielen Verletzungen um den Nummer-1-Seed in der NFC. Reicht es mit Evans in diesem Jahr zu noch mehr? Es war einer der größten Deals der Free Agency, wenn nicht sogar der größte: Mike Evans unterschreibt bei den San Francisco 49ers. Nach zwölf Jahren in Tampa Bay verabschiedet sich der Star-Receiver von den Buccaneers und spielt künftig in Kalifornien. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL-Spiele im Relive auf Joyn Bei den "Niners" behebt der 32-Jährige sofort das Problem auf der Wide-Receiver-Position. Nach Christian McCaffrey (924 Receiving Yards) wird mit Jauan Jennings der zweitbeste Passempfänger (643 Yards) in der abgelaufenen Saison zu einem Free Agent.

In der vergangenen Saison spielten die 49ers bis zum letzten Spieltag der Regular Season um den Nummer-1-Seed in der NFC. Eine beeindruckende Leistung, vor allem wen man bedenkt, dass Fred Warner, Nick Bosa, Brock Purdy und George Kittle alle zeitweise oder teils die gesamte Saison verletzt waren. New England Patriots: Trotz Doubs-Deal! Kommt auch noch A.J. Brown? Sollte man in der kommenden Saison weniger Verletzungspech haben, dürfte man in San Francisco große Erwartungen an die Franchise haben. Einen Vorgeschmack darauf hat Mike Evans bereits durchblitzen lassen. In seiner ersten Pressekonferenz sagte er: "Ich habe das Gefühl, dass ihnen [den San Francisco 49ers, Anm. d. Redaktion] ein Puzzlestück gefehlt hat, und ich bin dieses Puzzlestück."

