- Anzeige -
- Anzeige -
american football

NFL: Mike Evans: "Ich bin das fehlende Puzzlestück" - Gewinnen die 49ers den Superbowl?

  • Veröffentlicht: 12.03.2026
  • 22:21 Uhr
  • Luis Woppmann

In der vergangenen Saison spielten die San Francisco 49ers trotz vielen Verletzungen um den Nummer-1-Seed in der NFC. Reicht es mit Evans in diesem Jahr zu noch mehr?

Es war einer der größten Deals der Free Agency, wenn nicht sogar der größte: Mike Evans unterschreibt bei den San Francisco 49ers. Nach zwölf Jahren in Tampa Bay verabschiedet sich der Star-Receiver von den Buccaneers und spielt künftig in Kalifornien.

Bei den "Niners" behebt der 32-Jährige sofort das Problem auf der Wide-Receiver-Position. Nach Christian McCaffrey (924 Receiving Yards) wird mit Jauan Jennings der zweitbeste Passempfänger (643 Yards) in der abgelaufenen Saison zu einem Free Agent.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Super-GAU für Ravens-Fan nach geplatztem Crosby-Deal

- Anzeige -

In der vergangenen Saison spielten die 49ers bis zum letzten Spieltag der Regular Season um den Nummer-1-Seed in der NFC. Eine beeindruckende Leistung, vor allem wen man bedenkt, dass Fred Warner, Nick Bosa, Brock Purdy und George Kittle alle zeitweise oder teils die gesamte Saison verletzt waren.

Sollte man in der kommenden Saison weniger Verletzungspech haben, dürfte man in San Francisco große Erwartungen an die Franchise haben. Einen Vorgeschmack darauf hat Mike Evans bereits durchblitzen lassen.

In seiner ersten Pressekonferenz sagte er: "Ich habe das Gefühl, dass ihnen [den San Francisco 49ers, Anm. d. Redaktion] ein Puzzlestück gefehlt hat, und ich bin dieses Puzzlestück."

- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Ob es für die 49ers in der neuen NFL-Saison tatsächlich bis in den Super Bowl in Los Angeles geht, bleibt abzuwarten. Zumindest zum größeren Favoritenkreis gehören sie aber jetzt schon.

Auch interessant: NFL - Maxx Crosby: Neue Optionen! Die Landing Spots des Raiders-Stars nach dem Ravens-Knall

Mehr NFL
DENVER, CO - AUGUST 16: Arizona Cardinals quarterback Kyler Murray (1) warms up before a preseason game between the Arizona Cardinals and the Denver Broncos at Empower Field at Mile High on August ...
News

NFL: QB-Coup offiziell! Kyler Murray findet neues Team

  • 13.03.2026
  • 00:02 Uhr
November 22, 2025, South Bend, Indiana, USA: Notre Dame Running Back JEREMIYAH LOVE (4) evades tackles while heading for the endzone during the NCAA, College League, USA Football matchup between 9 ...
News

Chiefs-Wende? So beeinflusst die Free Agency den Draft

  • 12.03.2026
  • 22:57 Uhr
imago images 1071068408
News

FA-Ticker: Seahawks verpflichten Running Back

  • 12.03.2026
  • 22:40 Uhr
Maxx Crosby
News

Trade? Maxx Crosby äußert sich vielsagend zu seiner Zukunft

  • 12.03.2026
  • 21:44 Uhr
imago images 1070387381
News

Raiders in Not, Ravens knallhart: Antworten zum Crosby-Hammer

  • 12.03.2026
  • 16:53 Uhr
imago images 1068032903
News

Neun Crosby-Optionen: Landing Spots nach dem Ravens-Debakel

  • 12.03.2026
  • 15:43 Uhr
imago images 1071611255
News

Kommentar: Geplatzter Crosby-Trade zahlt sich für Ravens aus

  • 12.03.2026
  • 15:25 Uhr
imago images 1058235167
News

Kommentar: Chiefs und Mahomes wollen es nochmal wissen

  • 12.03.2026
  • 13:54 Uhr
imago images 48540123
News

Nur drei Ausnahmen: Schockierende Quarterback-Bilanz in der NFL

  • 12.03.2026
  • 11:49 Uhr

NFL: Verzockt bei Auto-Kauf? Fans ahnen Böses für Raiders-Star

  • Video
  • 01:25 Min
  • Ab 0