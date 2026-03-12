american football
NFL: So beeinflusst die Free Agency die Draft Order
- Aktualisiert: 12.03.2026
- 22:57 Uhr
- Luis Woppmann
In der Free Agency kam es zu mehreren Blockbuster-Verpflichtungen. Das beeinflusst auch die Draft-Picks einiger Franchises.
von Luis Woppmann
Wie gewohnt ging es direkt an den ersten beiden Tagen der Free Agency richtig zur Sache. Mehrere Franchises haben ihre Schwachstellen mit teuren Neuzugängen besetzt.
ran zeigt, für welche Teams das Auswirkungen auf ihre Draft-Picks hat.
New Orleans Saints
Lange Zeit galt Jeremiyah Love laut Draft-Experten wie NFL-Network-Reporter Lance Zierlein als sehr wahrscheinlicher Pick für die Saints. Immerhin stellt die Position des Running Backs eine der größten Schwachstellen für die Franchise dar.
Diese hat man jetzt aber mit der Verpflichtung von Travis Etienne beseitigt. Der 26-Jährige galt neben Kenneth Walker als bester Free Agent auf seiner Position. In der abgelaufenen Saison erlief er 1107 Yards und fing zusätzlich Pässe für 292 Yards. Dadurch ist es höchst unwahrscheinlich, dass New Orleans ihren hohen Draft-Pick für Love verwenden.
Mehr Handlungsbedarf besteht auf der Position des zweiten Wide Receivers neben Chris Olave. Außerdem wird der achtmalige Pro Bowler Cameron Jordan in der nächsten Saison 36 Jahre alt. Ein neuer Edge Rusher könnte daher eine weitere Option sein.
Kansas City Chiefs
Gleiches gilt auch für die Chiefs. Sie galten als zweitgrößter Interessent von Jeremiyah Love. ESPN-Draft-Guru Mel Kiper Jr. sah den Running Back unter anderem als perfekten Fit für die Franchise.
Durch die Verpflichtung von Kenneth Walker hat sich die Personalie aber auch erledigt. Stattdessen fokussiert man sich im Draft vermutlich auf neue Wide Receiver. Immerhin gab es seit 2022 keinen Spieler auf dieser Position mehr in Kansas City, der die 1000 Yards-Marke knacken konnte.
Zudem verabschiedete sich Leo Chenal in der Free Agency, weshalb es Bedarf auf der Position des Linebackers gibt. Und auch ein neuer Cornerback wäre dringend nötig für die Chiefs.
Tennessee Titans
Die Titans haben in den ersten zwei Tagen der Free Agency ganze 270 Millionen Dollar ausgegeben. Hauptsächlich hat sich dabei etwas in der fünftschlechtesten Defense der NFL getan. Auf der Position des Edge Rushers besteht folglich nicht mehr der größte Bedarf, weswegen man sich der Beschaffung von Targets für Cam Ward widmen kann.
Mit dem vierten Pick im Draft kann man sich im Endeffekt frei aussuchen, welchen Offensivspieler man sich zulegen möchte. Dabei wäre zum einen Jeremiyah Love eine Option als zweiter starker Running Back neben Tony Pollard. Zum anderen könnte man sich mit Carnell Tate den vermeintlichen besten Wide Receiver des Jahrgangs sichern.
San Francisco 49ers
Mit Mike Evans haben die 49ers einen absoluten Star-Receiver verpflichten können, der den Wide Receiver Room auf einen Schlag deutlich anhebt. Daher ist denkbar, dass man sich zu Beginn des Drafts eher auf andere Positionen fokussiert.
Beispielsweise auf die Offensive Line. Dort wird Trent Williams noch vor dem Start der neuen Saison 38 Jahre alt. Offensive Tackle Caleb Lomu könnte für die "Niners" ein passender Ersatz sein.
Washington Commanders
Die Commanders haben sich für 100 Millionen Dollar die Dienste von Defensive End Odafe Oweh gesichert. Der 27-Jährige unterschreibt einen Vierjahresvertrag in Washington. Damit haben sie die Position mit dem größten Bedarf im Team gedeckt und werden im Draft voraussichtlich keinen Edge Rusher an Stelle sieben nehmen.
Stattdessen könnte man sich im starken Wide-Receiver-Jahrgang umschauen um Jayden Daniels mit einem zuverlässigen Target auszustatten. Auch Daleb Downs wäre eine Option, vor allem weil die Franchise die meisten Yards in der Vorsaison zugelassen hat, darunter auch viele Big Plays.
New England Patriots
Die New England Patriots verhielten sich am ersten Tag der Free Agency eher verhalten. Doch an Tag zwei knallte es. Romeo Doubs unterschreibt in New England einen Vierjahresvertrag im Wert von rund 70 Millionen Dollar und soll wohl der neue WR1 werden. Die Patriots haben damit derzeit einen mehr als gefüllten Wide-Receiver-Room und sind anscheinend immer noch an AJ Brown interessiert.
Nachdem man Khyiris Tonga an die Chiefs verloren hat besteht Bedarf auf der Position des Defensive Tackle. Zudem wurde Morgan Moses gerade 35 Jahre alt und Will Campbell hatte noch nicht den Impact, den man sich von ihm gewünscht wäre. Demnach wäre auch ein neuer Offensive Tackle denkbar.
Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 301,2 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 11. März 2026, 22:30 Uhr)
Platz 32: Dallas Cowboys
Cap Space: -15.339.211 US-Dollar
Platz 31: Buffalo Bills
Cap Space: -3.753.739 US-Dollar
Platz 30: Cleveland Browns
Cap Space: -1.880.486 US-Dollar
Platz 29: Tampa Bay Buccaneers
Cap Space: -564.115 US-Dollar
Platz 28: Miami Dolphins
Cap Space: 1.976.547 US-Dollar
Platz 27: Cincinnati Bengals
Cap Space: 4.476.907 US-Dollar
Platz 26: Jacksonville Jaguars
Cap Space: 5.427.919 US-Dollar
Platz 25: Chicago Bears
Cap Space: 6.354.651 US-Dollar
Platz 24: Philadelphia Eagles
Cap Space: 12.667.936 US-Dollar
Platz 23: New York Giants
Cap Space: 12.935.725 US-Dollar
Platz 22: Minnesota Vikings
Cap Space: 13.988.062 US-Dollar
Platz 21: New Orleans Saints
Cap Space: 16.753.366 US-Dollar
Platz 20: Denver Broncos
Cap Space: 16.781.422 Dollar
Platz 19: Houston Texans
Cap Space: 17.062.026 US-Dollar
Platz 18: Pittsburgh Steelers
Cap Space: 17.691.173 US-Dollar
Platz 17: San Francisco 49ers
Cap Space: 17.972.208 US-Dollar
Platz 16: Kansas City Chiefs
Cap Space: 19.774.465 US-Dollar
Platz 15: Atlanta Falcons
Cap Space: 20.146.935 US-Dollar
Platz 14: Los Angeles Rams
Cap Space: 22.301.080 US-Dollar
Platz 13: Green Bay Packers
Cap Space: 26.392.425 US-Dollar
Platz 12: Carolina Panthers
Cap Space: 28.985.593 US-Dollar
Platz 11: New England Patriots
Cap Space: 30.678.342 US-Dollar
Platz 10: Detroit Lions
Cap Space: 37.519.178 US-Dollar
Platz 9: New York Jets
Cap Space: 37.857.485 US-Dollar
Platz 8: Arizona Cardinals
Cap Space: 41.131.790 US-Dollar
Platz 7: Seattle Seahawks
Cap Space: 42.983.972 US-Dollar
Platz 6: Tennessee Titans
Cap Space: 47.726.560 US-Dollar
Platz 5: Las Vegas Raiders
Cap Space: 50.293.214 US-Dollar
Platz 4: Indianapolis Colts
Cap Space: 54.790.488 US-Dollar
Platz 3: Los Angeles Chargers
Cap Space: 64.293.992 US-Dollar
Platz 2: Baltimore Ravens
Cap Space: 60.359.000 US-Dollar
Platz 1: Washington Commanders
Cap Space: 72.266.983 US-Dollar
Baltimore Ravens
Es herrscht reines Chaos bei den Ravens in der Free Agency. Erst das Drama um Maxx Crosby, dann die Verpflichtung von Trey Hendrickson - letztendlich brach mit Tyler Linderbaum noch eine Stütze der Defense weg. Es besteht also dringender Handlungsbedarf in Baltimore. Nicht zuletzt weil Right Guard Daniel Faalele eine der größten Schwachstellen in der Defense der Ravens in der abgelaufenen Saison war, weswegen es eher unwahrscheinlich ist, dass sie den 26-Jährigen in der Free Agency zurückholen werden.
Guard Olaivavega Ioane gilt daher laut CBS-Reporter Garrett Podell derzeit als heißester Kandidat für den Pick an vierzehnter Stelle. Zusätzlich besteht noch Bedarf auf der Position des Tight Ends, nachdem sich Isaiah Likely und Charlie Kolar anderen Franchises angeschlossen haben.
Carolina Panthers
Die Panthers verpflichten Pass Rusher Jaelan Phillips für vier Jahre und überweist für diesen Zeitraum die Mega-Summe von 120 Millionen Dollar an den Ex-Eagles-Star. Ein dringend nötiger Neuzugang, denn in der abgelaufenen Spielzeit konnte Carolina gerade einmal 32 Sacks verbuchen - die drittwenigsten in der NFL. Einen weiteren Pass Rusher wird es in Runde eins daher nicht geben.
Mit Devin Lloyd konnte man sich zudem die Dienste eines der besten Linebacker der NFL sichern. Auch auf dieser Position ist man damit gut aufgestellt. Daher schaut man sich im Draft voraussichtlich eher nach einem neuen Tight End um. CBS-Reporter Garrett Podell sowie weitere Reporter schätzen dabei Kenyon Sadiq als guten Fit für die Panthers ein.