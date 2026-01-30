NFL: Seattle Seahawks verpflichten Running Back - News und Gerüchte zur Free Agency im Ticker

Nach der Postseason ist vor der Gerüchte-Zeit in der NFL, die Free Agency steht vor der Tür. ran begleitet das Geschehen im Ticker. Am 11. März beginnt die Free Agency in der NFL - und damit auch die neue Saison. Doch schon zuvor wird fleißig an den neuen Kadern gebastelt. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

+++ Update, 12.03., 22:20 Uhr: Seattle Seahawks verpflichten Emanuel Wilson +++ Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, verpflichten die Seattle Seahawks Emanuel Wilson. Der Running Back unterschreibt einen Einjahresvertrag im Wert von bis zu 2,1 Millionen Dollar. Wilson kam 2023 als Undrafted Free Agent zu den Green Bay Packers und spielte bis zuletzt dort. In der abgelaufenen Saison lief er für 496 Yards.

+++ Update, 12.03., 17:34 Uhr: Lions holen sich Christian Izien +++ Die Lions haben sich die Dienste von Safety Christian Izien gesichert. Das berichtete NFL-Insider Mike Garafolo. Der 25-Jährige unterschreibt einen Einjahresvertrag in Detroit. Izien kam 2023 als Undrafted Free Agent zu den Tampa Bay Buccaneers und erzielte jeweils eine Interception in seinen ersten zwei Ligaspielen - etwas, das vor ihm nur drei weitere Undrafted Free Agents in der NFL schafften.

+++ Update, 12.03., 07:14 Uhr: Bucs holen Ex-Panthers-Star +++ Die Tampa Bay Buccaneers haben sich in der Nacht mit dem Defensive Lineman A'Shawn Robinson verstärkt. Der Pass Rusher spielte in der vergangenen Saison für die Carolina Panthers. Für Robinson ist es ein Einjahresvertrag, der ihm gleich zehn Millionen Dollar einbringt.

+++ Update, 11.03., 17:39 Uhr: 49ers trennen sich wohl von Brandon Aiyuk +++ Wie "ESPN"-Reporter Nick Wagoner berichtet, planen die San Francisco 49ers offenbar, Wide Receiver Brandon Aiyuk zu entlassen. Damit schlucken die "Niners" insgesamt rund 33 Millionen Dollar an Dead Cap, sparen aber auch etwa fünf Millionen Dollar an Cap Space für die übernächste Saison ein. Brandon Aiyuk wurde 2020 in Runde eins von den 49ers gedraftet und spielte bis zuletzt dort. 2024 zog er sich einen Kreuzbandriss zu und machte seitdem kein Spiel mehr für San Francisco. Die Washington Commanders sollen demnach der größte Interessent für den 27-Jährigen sein. Für Ersatz hat die Franchise bereits gesorgt. In der Free Agency schnappte man sich mit Mike Evans einen neuen Star-Receiver für Quarterback Brock Purdy und stattete den langjährigen Buccaneers-Star mit einem Dreijahresvertrag über 42,4 Millionen Dollar aus.

+++ Update, 11.03., 16:43 Uhr: Colts binden Daniel Jones +++ Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, binden die Indianapolis Colts Quarterback Daniel Jones. Der 28-Jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag im Wert von 100 Millionen Dollar. Damit handelt es sich um den größten Zweijahresvertrag in der Geschichte der NFL. Nachdem Jones die Colts in der abgelaufenen Saison zwischenzeitlich zu einer Bilanz von 8-2 geführt hatte, riss er sich die Achillessehne und fiel für den Rest der Spielzeit aus. Derzeit wird davon ausgegangen, dass er zum Start der kommenden Regular Season wieder auf dem Feld stehen wird.

+++ Update, 11.03., 14:05 Uhr: Hendrickson wohl zu den Ravens +++ Wie die NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero berichten, sollen die Baltimore Ravens nach dem geplatzten Deal mit Maxx Crosby vor der Verpflichtung von Trey Hendrickson stehen. Der Defensive End stand in den vergangenen fünf Jahren bei den Cincinnati Bengals unter Vertrag, würde damit in der AFC North bleiben. Der First Team All-Pro der Saison 2024 soll für vier Jahre und 112 Millionen US-Dollar unterschreiben. Laut "ESPN"-Reporter Adam Schefter hat Hendrickson bereits bestätigt, zu den Ravens gehen zu wollen. Demnach kann der Deal bis zu 120 Millionen US-Dollar schwer werden. Laut Rapoport sind 60 Millionen US-Dollar garantiert.

+++ Update 11.03., 13:45 Uhr: Chaisson unterschreibt bei Commanders +++ Nach einem überaus erfolgreichen Jahr bei den New England Patriots schließt sich K'Lavon Chaisson offenbar den Washington Commanders an. In der Hauptstadt erhält der Linebacker laut NFL-Insider Ian Rapoport einen Einjahresvertrag über zwölf Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Bei den Patriots hatte er drei Millionen US-Dollar kassiert.

+++ Update, 11.03., 05:11 Uhr: Ravens lassen Crosby-Trade platzen +++ Die Baltimore Ravens werden doch nicht für Defensive End Maxx Crosby traden. Das bestätigten die Las Vegas Raiders am Dienstag. Alle Details zum spektakulären Rückzieher findet ihr hier.

+++ Update, 11.03., 04:26 Uhr: Giants holen nächsten ehemaligen Raven +++ Die New York Giants haben unter der Führung des neuen Head Coaches John Harbaugh den nächsten ehemaligen Baltimore Raven geholt: Fullback Patrick Ricard unterschreibt im Big Apple. Der 31-Jährige bekommt einen Zweijahresvertrag und wird laut "ESPN" der bestbezahlte Fullback der Liga, genaue Details sind jedoch noch nicht bekannt.

+++ Update, 11.03., 03:10 Uhr: Steelers halten Cam Heyward +++ Eine Franchise-Legende bleibt den Pittsburgh Steelers erhalten: Defensive End Cam Heyward verlängert bei den Steelers um weitere zwei Jahre. Der 36-Jährige verdient insgesamt 32,25 Millionen Dollar mit seinem neuen Arbeitspapier, das erste Jahr soll laut Insider Tom Pelissero vollständig garantiert sein.

