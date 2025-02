NFL - Las Vegas Raiders: Russell Wilson ist die logische Lösung als Quarterback - ein Kommentar

Die Las Vegas Raiders brauchen dringend einen fähigen Quarterback. Die Lösung liegt mit Russell Wilson auf der Hand und kann der Franchise entscheidend helfen. Ein Kommentar. Von Andreas Reiners Es gibt Momente, da öffnet sich eine Tür. Man muss dann nur noch durchgehen - im übertragenen Sinne. So gesehen stehen die Las Vegas Raiders in der NFL gerade an der Türschwelle. Denn mit Pete Carroll haben sie einen hervorragenden Head Coach verpflichtet, der das zuletzt arg strauchelnde Team nach vorne bringen kann. New England Patriots: Ende einer Ära

NFL Coaches: News und Transactions im Ticker Das geht natürlich nicht nur durch die Aura eines erfolgreichen Trainers, der weiß, wie die NFL funktioniert, und der weiß, wie man ein Team dann auch noch zum Erfolg führt. Im Idealfall bekommt er Personal an die Hand, das ihn dabei unterstützt.

Las Vegas Raiders: Keine halben Sachen Dass die Raiders in der kommenden Offseason keine halben Sachen machen wollen, haben sie bereits gezeigt. Nachdem der begehrte Ben Johnson nicht als neuer Trainer verpflichtet werden konnte, ist Carroll eine sportlich nachhaltige Antwort auf die Trainerfrage. Eine mit Nachdruck. Hinzu kommt die Verpflichtung von Chip Kelly als Offensive Coordinator, die sich die Raiders angeblich sechs Millionen Dollar kosten lassen. Auch die Personalie zeigt, dass man Großes vor hat. Was nicht überrascht.

Denn über allem schwebt sowieso der Einfluss von Legende Tom Brady, der als Mitbesitzer viele Dinge seit Monaten im Hintergrund in die Hand nimmt und sich bei den wichtigen Fragen mit seiner Expertise einmischt. Was er laut Besitzer Mark Davis auch soll. Zwei ganze Playoff-Teilnahmen seit der letzten Super-Bowl-Niederlage sind genug Bedeutungslosigkeit. Denn das war in der Saison 2002, damals war man noch in Oakland verwurzelt. Inzwischen ist die Franchise in Las Vegas beheimatet und geht im Zockerparadies ein Stück weit All-in.

Russell Wilson: Wiedervereinigung mit Pete Carroll als logischer Schritt Der wohl beste Quarterback in der Geschichte der Liga könnte nun in Zusammenarbeit mit einem weiteren Superstar seiner Zunft die wichtigste Position im Football bei den Raiders wieder aufpäppeln: Russell Wilson ist für das Team die logische Lösung. Dass es Gardner Minshew und Aidan O'Connell nicht sind, haben sie in der Vergangenheit gezeigt. Dass es Wilson noch kann, hat der 36-Jährige in dieser Saison bewiesen, als er die Pittsburgh Steelers in die Playoffs führte. Wenn jemand weiß, wie man Wilson anpacken muss, dann Carroll. Zehn Jahre lang haben beide bei den Seattle Seahawks zusammengearbeitet, in der Zeit ein Mal den Super Bowl gewonnen. Und umgekehrt ist Wilson klar, wie Carrolls System aussieht und wie der 73-Jährige tickt. Zwar soll es gegen Ende der gemeinsamen Ära Probleme gegeben haben, doch die sollen auch bereits ausgeräumt worden sein. Und dass sich Wilson zuletzt zu den Steelers bekannte, gehört zum Geschäft.

Las Vegas Raiders: Russell Wilson als Mentor Wäre der Move ein Win-Win-Geschäft? Zumindest wäre der Zeitverlust beim Wiederaufbau deutlich geringer als bei einem Spielmacher, der alles neu lernen muss. Gleichzeitig könnte Wilson als Mentor eines jungen Spielmachers fungieren, den die Raiders im anstehenden Draft auswählen können. Was in der ersten Runde an Position sechs möglich ist, wird sich erst noch zeigen. Nur auf den Draft zu gehen, wäre angesichts des vorhandenen QB-Materials nicht zielführend.

