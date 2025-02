Dabei sollte sich Slater auch um den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung der Profis kümmern.

Was er zum Beispiel bei Quarterback Drake Maye erfolgreich tat. Maye bezeichnete Slater kürzlich in einem Interview mit "SiriusXM NFL Radio" als wichtigen Mentor während seiner Rookie-Saison, in einer Rolle, die der Hoffnungsträger der Franchise in "allen Aspekten des Lebens" half.

"Ich finde, Matthew Slater war großartig", sagte Maye. "Er war all die Jahre ein All-Pro, ein großartiger Kerl in der Umkleidekabine. Er hat als Trainer geholfen und ist ein großartiger Mentor, ein großartiger Anhänger – in allen Aspekten des Lebens war er großartig."

Als "Special Assistant" werden seine Dienste nun nicht mehr benötigt. Ob es eine andere Position für ihn gibt, ist aktuell offen.