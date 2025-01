NFL - Las Vegas Raiders: Russell Wilson und Pete Carroll - kommt es zur Wiedervereinigung?

Die Trennung in Seattle verlief zwar nicht sonderlich harmonisch , doch mittlerweile sollen die Unstimmigkeiten aus der Welt geräumt worden sein. Es wäre daher laut der Meldungen vorstellbar, dass Wilson als Übergangslösung kommt und sich die Raiders in der Zeit nach einer langfristigen Antwort auf die Quarterback-Frage umschauen.

Las Vegas Raiders: Pete Carroll dementiert Wilson-Gerüchte nicht

"Es ist noch so früh, und wir sind gerade erst dabei, die Puzzleteile zu finden. Wir sind noch nicht einmal dabei, sie zusammenzusetzen, also kann ich noch nichts sagen", erklärte Carroll im "What the Football wird Suzy Shuster & Amy Trask"-Podcast. Dementiert hat er die Berichte nicht, wenngleich er auch nicht zum Ausdruck brachte, dass Wilson seine favorisierte Lösung sei.

"Ich verspreche Ihnen, wenn Sie ein echter Konkurrent sind, dann lassen Sie sich die Möglichkeiten nicht entgehen. Wir werden also jede Option als Möglichkeit in Betracht ziehen, und wir werden sie sehr aggressiv und zielstrebig angehen und hoffentlich mit dem Gefühl, dass die Leute bei dieser Sache mitmachen wollen", so der 73-Jährige weiter.