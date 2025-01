Carroll galt bereits in den vergangenen Tagen als großer Favorit auf den Posten. Im Laufe des Freitagnachmittags verdichteten sich dann die Anzeichen.

Pete Carroll steht offenbar unmittelbar vor der Rückkehr in die NFL .

Carrolls Coaching-Karriere begann am College, wo er diverse Teams als Assistenztrainer trainierte. Seine erste NFL-Station hatte die Coaching-Legende bei den Buffalo Bills im Jahre 1984 - ebenfalls als Assistent.

Mit Harbaugh hat Carroll eine spezielle Verbindung. Beide lieferten sich in der NFC West mit Seattle und San Francisco sowie am College mit USC und Stanford viele Schlachten.

Erstmals Head Coach war er zehn Jahre später für ein Jahr bei den New York Jets. Nach drei Jahren als Head Coach der New England Patriots - gegen die er später mit den Seahawks im Super Bowl verlor - ging Carroll in den 2000er Jahren zurück ans College.

Bis 2009 trainierte er die USC Trojans, anschließend folgte die lange Station in Seattle. 2013 gewann er mit den Seahawks den Super Bowl.