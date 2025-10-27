Die Highlights der NFL auf Joyn
NFL: Legende Adrian Peterson erneut festgenommen - neue Fotos sollen Trunkenheit belegen
- Aktualisiert: 29.10.2025
- 08:28 Uhr
- Julian Erbs
Neue Details und Fotos zu der erneuten Verhaftung um den ehemaligen NFL-Star Adrian Peterson.
Der frühere NFL-Running-Back Adrian Peterson sieht sich erneut mit mehreren Anklagepunkten konfrontiert, nachdem er am frühen Sonntagmorgen in Sugar Land, Texas, festgenommen wurde.
Wie der lokale Sender "KHOU 11" berichtet, bestätigte die Polizei, dass Peterson gegen 9:30 Uhr in Gewahrsam genommen wurde. Ihm wird Fahren unter Alkoholeinfluss (Driving While Intoxicated = DWI) sowie das unerlaubte Mitführen einer Waffe vorgeworfen.
Während die Behörden noch keine weiteren Details zu der Festnahme bekannt gaben, berichtet "TMZ", dass der 40-Jährige an einer Tankstelle über das Lenkrad seines Autos zusammengesackt aufgefunden wurde. Das würden geheime Fotos zeigen.
Angeblich lief der Motor von Petersons Auto. Und er hielt sein Handy in der Hand, während er schlief.
Externer Inhalt
Berichten zufolge kam Peterson von einem Kartenspiel. Offenbar ist er immer wieder zu seinem Auto gegangen, um mehr Geld zum Spielen zu holen. Dabei soll er mehrmals getrunken haben, so ein Zeuge gegenüber "TMZ".
Seit Montag ist der ehemalige Running Back aus dem Gewahrsam entlassen. Sein Polizeifoto ging bereits viral.
Externer Inhalt
Externer Inhalt
NFL-Comeback-Plan von Peterson scheiterte
Bereits Anfang des Jahres war der 40-Jährige wegen ähnlicher DWI-Vorwürfe verhaftet worden – nur wenige Stunden nach seiner Teilnahme an der NFL-Draft-Party in Minnesota. Zudem geriet Peterson im Sommer in einen handfesten Streit bei einem Pokerturnier.
Wegen des damaligen Vorfalls wurden keine Anklagen erhoben, und die Polizei war nicht eingeschaltet. In einem Video war Peterson aber mit einer blutigen Gesichtsverletzung zu sehen, die er jedoch darauf zurückführte, dass er während der Rangelei gegen einen Stuhl gestoßen sei.
- NFL: Green Bay Packers machen Pittsburgh Steelers nass - Aaron Rodgers geschlagen
- NFL Week 8: Colts siegen dank Taylor - Broncos-Offense läuft heiß
Peterson, der 2007 nach seiner herausragenden Rookie-Saison in Oklahoma zum NFL Rookie of the Year gewählt wurde, erzielte in seiner 15-jährigen Karriere 14.918 Laufyards und 120 Touchdowns. Den Großteil seiner Karriere – zehn Saisons – verbrachte er bei den Minnesota Vikings, bevor er kürzere Stationen in New Orleans, Washington, Arizona, Detroit, Tennessee und Seattle hatte.
Nach seiner letzten NFL-Saison im Jahr 2021 versuchte Peterson ein Comeback, nachdem er die Spielzeit 2022 ausgesetzt hatte. Der Plan scheiterte jedoch. Wäre der frühere MVP tatsächlich zurückgekehrt, wäre er mit 38 Jahren der älteste Running Back in der Super-Bowl-Ära seit 1966 gewesen.