NFL: Legende Adrian Peterson erneut festgenommen - neue Fotos sollen Trunkenheit belegen

Neue Details und Fotos zu der erneuten Verhaftung um den ehemaligen NFL-Star Adrian Peterson. Der frühere NFL-Running-Back Adrian Peterson sieht sich erneut mit mehreren Anklagepunkten konfrontiert, nachdem er am frühen Sonntagmorgen in Sugar Land, Texas, festgenommen wurde. Wie der lokale Sender "KHOU 11" berichtet, bestätigte die Polizei, dass Peterson gegen 9:30 Uhr in Gewahrsam genommen wurde. Ihm wird Fahren unter Alkoholeinfluss (Driving While Intoxicated = DWI) sowie das unerlaubte Mitführen einer Waffe vorgeworfen.

Während die Behörden noch keine weiteren Details zu der Festnahme bekannt gaben, berichtet "TMZ", dass der 40-Jährige an einer Tankstelle über das Lenkrad seines Autos zusammengesackt aufgefunden wurde. Das würden geheime Fotos zeigen. Angeblich lief der Motor von Petersons Auto. Und er hielt sein Handy in der Hand, während er schlief.

Berichten zufolge kam Peterson von einem Kartenspiel. Offenbar ist er immer wieder zu seinem Auto gegangen, um mehr Geld zum Spielen zu holen. Dabei soll er mehrmals getrunken haben, so ein Zeuge gegenüber "TMZ". Seit Montag ist der ehemalige Running Back aus dem Gewahrsam entlassen. Sein Polizeifoto ging bereits viral.

