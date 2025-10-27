Anzeige
NFL: Legende Adrian Peterson erneut festgenommen – Trunkenheitsfahrt sorgt für Ärger

  • Aktualisiert: 27.10.2025
  • 09:39 Uhr
  • Julian Erbs

Adrian Peterson kommt nicht aus den Negativ-Schlagzeilen heraus. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde der ehemalige NFL-Star verhaftet.

Der frühere NFL-Running-Back Adrian Peterson sieht sich erneut mit mehreren Anklagepunkten konfrontiert, nachdem er am frühen Sonntagmorgen in Sugar Land, Texas, festgenommen wurde.

Wie der lokale Sender "KHOU 11" berichtet, bestätigte die Polizei, dass Peterson gegen 9:30 Uhr in Gewahrsam genommen wurde. Ihm wird Fahren unter Alkoholeinfluss (Driving While Intoxicated = DWI) sowie das unerlaubte Mitführen einer Waffe vorgeworfen.

Bereits Anfang des Jahres war der 40-Jährige wegen ähnlicher DWI-Vorwürfe verhaftet worden – nur wenige Stunden nach seiner Teilnahme an der NFL-Draft-Party in Minnesota.

Zudem geriet Peterson im Sommer in einen handfesten Streit bei einem Pokerturnier.

NFL-Comeback-Plan von Peterson scheiterte

Wegen des damaligen Vorfalls wurden keine Anklagen erhoben, und die Polizei war nicht eingeschaltet. In einem Video war Peterson aber mit einer blutigen Gesichtsverletzung zu sehen, die er jedoch darauf zurückführte, dass er während der Rangelei gegen einen Stuhl gestoßen sei.

Peterson, der 2007 nach seiner herausragenden Rookie-Saison in Oklahoma zum NFL Rookie of the Year gewählt wurde, erzielte in seiner 15-jährigen Karriere 14.918 Laufyards und 120 Touchdowns. Den Großteil seiner Karriere – zehn Saisons – verbrachte er bei den Minnesota Vikings, bevor er kürzere Stationen in New Orleans, Washington, Arizona, Detroit, Tennessee und Seattle hatte.

Nach seiner letzten NFL-Saison im Jahr 2021 versuchte Peterson ein Comeback, nachdem er die Spielzeit 2022 ausgesetzt hatte. Der Plan scheiterte jedoch. Wäre der frühere MVP tatsächlich zurückgekehrt, wäre er mit 38 Jahren der älteste Running Back in der Super-Bowl-Ära seit 1966 gewesen.

