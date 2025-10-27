Adrian Peterson kommt nicht aus den Negativ-Schlagzeilen heraus. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde der ehemalige NFL-Star verhaftet. Der frühere NFL-Running-Back Adrian Peterson sieht sich erneut mit mehreren Anklagepunkten konfrontiert, nachdem er am frühen Sonntagmorgen in Sugar Land, Texas, festgenommen wurde. Wie der lokale Sender "KHOU 11" berichtet, bestätigte die Polizei, dass Peterson gegen 9:30 Uhr in Gewahrsam genommen wurde. Ihm wird Fahren unter Alkoholeinfluss (Driving While Intoxicated = DWI) sowie das unerlaubte Mitführen einer Waffe vorgeworfen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Bereits Anfang des Jahres war der 40-Jährige wegen ähnlicher DWI-Vorwürfe verhaftet worden – nur wenige Stunden nach seiner Teilnahme an der NFL-Draft-Party in Minnesota. Zudem geriet Peterson im Sommer in einen handfesten Streit bei einem Pokerturnier.