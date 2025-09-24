NFL-Legende Tom Brady verärgert Tierrechtsorganisation PETA: "Tritt den Hund"

Ernüchterung über Aussagen von Tom Brady: Für einen Spiel-Kommentar wird der ehemalige Star-Quarterback von der Tierrechtsorganisation PETA zurechtgewiesen.

Von Daniel Kugler

Tom Brady hat als Kommentator beim 31:14-Sieg der Chicago Bears gegen die Dallas Cowboys in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt.

Allerdings nicht mit seinen Analysen, sondern mit einer Bemerkung, die eine Welle der Entrüstung auslöste und auch bei der Tierrechtsorganisation PETA nicht gut ankam.

"Tritt den Hund, wirf den Helm, tu, was auch immer nötig ist", sagte der ehemalige Star-Quarterback.

Seine Aussagen stammen aus einer Situation spät in der Partie, als die Kameras von Sender "FOX" gezeigt haben, wie Cowboys Wide Receiver George Pickens auf der Auswechselbank sitzend seinen Helm mehrmals auf den Boden schlug, nachdem ein vom ihm gedropter Pass zu einer Interception geführt hatte.