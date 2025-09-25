NFL - Tom Brady bei den Las Vegas Raiders: Der "Spion" mit zwei Hüten

Der ehemalige NFL-Superstar Tom Brady füllt seit seinem Rücktritt mehrere Rollen aus. Und das sorgt zunehmend für Unmut. Als Tom Brady noch in der NFL spielte, hat er nur wenig falsch gemacht. Siebenmal gewann er den Super Bowl, fünfmal war er dabei der MVP. Brady ist der GOAT, der Greatest of All Time. Dass es der ehemalige Star-Quarterback in seiner einzigartigen Karriere mit der ein oder anderen Regel nicht immer genau nahm - fast vergessen. Neuerdings aber häuft sich wieder die Kritik an ihm. Trotz seines Rücktritts vor zwei Jahren ist Brady nach wie vor allgegenwärtig. Vor allem, weil er inzwischen für den Sender "Fox" NFL-Spiele kommentiert: Er befindet sich in der zweiten Saison eines Vertrags über zehn Jahre, für den er insgesamt 375 Millionen Dollar erhält. Was er dabei ins Mikrofon spricht, kommt nicht immer gut an. Verfolge die NFL auf Joyn Zunehmend kritisch wird Bradys Rolle als TV-Experte innerhalb der Liga gesehen. In der NFL ist es üblich, dass die Kommentatoren vor einem Spiel Hintergrundgespräche mit den Coaches der beiden Teams führen - dabei wird nicht zuletzt über Match-Pläne und Strategien geredet. Dadurch haben die Männer und Frauen am TV-Mikrofron einen Wissensvorsprung gegenüber dem Publikum. Im Normalfall.

Tom Brady: Rolle als TV-Experte und bei den Las Vegas Raiders fragwürdig? Brady darf virtuell an diesen "production meetings" teilnehmen - aber: Er hat noch einen zweiten Hut auf. Brady ist Miteigentümer der Las Vegas Raiders, und als solcher dürfte er dieses TV-Insider-Wissen nicht haben. Kein Wunder also, dass der Unmut über den Spion zunimmt, denn Brady scheint seine Einblicke als TV-Experte auch für die Raiders zu nutzen. Brady weist die Kritik in seinem wöchentlichen Newsletter zurück. Er fühle sich dem Sport, der ihm so viel gegeben habe, "moralisch und ethisch" verpflichtet, schrieb er: "Deshalb ist der Punkt, an dem sich meine Rollen überschneiden, kein Konfliktpunkt, auch wenn Paranoiker und Misstrauische das vielleicht glauben mögen." Es gebe "kein Dilemma" durch seine beiden Rollen. NFL: Tom Brady bringt Tierrechtsorganisation PETA gegen sich auf: "Tritt den Hund, wirf den Helm" Man kann das auch anders sehen: Am ersten Spieltag der neuen Saison kommentierte Brady das Spiel der New York Giants gegen die Washington Commanders, die nun in der dritten Woche im Montagspiel bei ESPN auf die Raiders trafen. Brady war selbstverständlich auch vor Ort - allerdings: er saß mit Kopfhörern im "Coaches' Booth" der Raiders.

