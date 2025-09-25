Anzeige
FC Bayern: Eli Manning rät Harry Kane zu Karriere als NFL-Kicker

Der zweimalige Super-Bowl-Champion Eli Manning kann sich den Bayern-Star Harry Kane hervorragend als NFL-Kicker vorstellen.

"Harry könnte das! Welch ein wunderbarer Spieler", sagte der frühere Quarterback am Donnerstag auf einem Termin der National Football League in München.

Kane ist riesiger Football-Fan und hat schon häufig darüber gesprochen, dass er gerne irgendwann eine zweite Karriere anstreben würde. Dies sei jedoch noch "weit" entfernt, sagte der Stürmer des FC Bayern München.

"Wir heißen ihn jederzeit willkommen, dann kann er Kicker werden", sagte Manning.

Auch Markus Kuhn, früherer Defensive Tackle der New York Giants und erster Deutscher mit einem NFL-Touchdown, mag die Idee. "Er sollte es auf jeden Fall mal probieren", sagte Kuhn, betonte aber: "Man darf nicht unterschätzen, wie extrem schwierig das ist, so ein Ei zu kicken."

Ein Kane-Engagement würde "dem Sport sicher beim internationalen Wachstum helfen".

