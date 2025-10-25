Lamar Jackson wird den Baltimore Ravens auch im Spiel gegen die Chicago Bears fehlen. Vor dem Spiel am Sonntag gibt es allerdings Unstimmigkeiten bezüglich des Injury Reports der Ravens. Groß war die Hoffnung der Baltimore Ravens, nach ihrer Bye Week mit dem dann - so der Plan - wieder genesenen Quarterback Lamar Jackson das Feld in der NFL von hinten aufrollen zu können. Nach zahlreichen Verletzungen wichtiger Schlüsselspieler um Jackson kassierten die Ravens zuletzt vier Niederlagen in Folge und stehen mit einer Bilanz von 1-5 im Kampf um die Playoffs bereits mit dem Rücken zur Wand. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Doch auch in Woche acht gegen die Chicago Bears am Sonntag (18:00 Uhr im Liveticker) wird Jackson aufgrund seiner Oberschenkelverletzung weiterhin fehlen. Am Samstag wurde der 28-Jährige im offiziellen Injury Report der Ravens von "questionable" auf "out" heruntergestuft. Diese Maßnahme kam allerdings durchaus überraschend. Denn auch wenn Jackson nach dem Training am Freitag als fraglich galt, so berichteten die Ravens, dass er die komplette Einheit absolviert hatte. Dem Fachjargon entsprechend wurde er mit einer "Full Participation" deklariert.

Ravens änderten Trainingsbericht nachträglich Das wiederum ist meist ein Hinweis darauf, dass der Spieler wahrscheinlich spielen kann. Am Samstag dann, im Zuge der offiziellen Verkündung von Jacksons Ausfall, wurde der Eintrag allerdings nachträglich korrigiert, und zwar auf "Limited Participation" - er habe also nur Teile des Trainings mitgemacht. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, leitet die Liga aufgrund dieser Unstimmigkeit eine formelle Untersuchung gegen die Ravens ein. Dies sei bei derartigen Änderungen aber standardmäßig der Fall.

Die Ravens selbst bezogen bereits Stellung zu der Thematik und erklärten, warum sie Jacksons Trainingsteilnahme zweimal unterschiedlich bewerteten. "Im Vorfeld des Sonntagsspiels gegen die Bears war Lamar Jackson bei der gesamten Trainingseinheit am Freitag anwesend und hat komplett daran teilgenommen", teilten die Ravens mit. Allerdings: "Gemäß einer weiteren Bewertung und nach Rücksprache mit dem Ligabüro haben wir unseren Bericht bezüglich seiner Trainingsteilnahme angepasst, da Lamar keine Spielzüge mit den Startern trainiert hat."

