Beim London Game setzen sich die Vikings gegen die Browns durch. Rookie-Quarterback Dillon Gabriel gibt sein NFL-Debüt, kann die düstere Quarterback-Serie Clevelands aber nicht beenden. Das erste London Game der laufenden NFL-Saison hatte gleich historischen Charakter: Im Tottenham Hotspur Stadium trafen die Cleveland Browns auf die Minnesota Vikings – und mit Dillon Gabriel gab ein Quarterback sein Debüt, das es so noch nie gegeben hatte. Ex-Quarterback Mark Sanchez wird nach Messervorfall offiziell angeklagt

Kommentar: San Francisco 49ers trotzen Verletztenseuche - Kyle Shanahan ist bislang der Coach of the Year Der 24-Jährige ist der erste Quarterback der NFL-Geschichte, der seine Premiere als Starter außerhalb der USA bestritten hat. Gabriel sollte neues Leben in die Browns-Offensive bringen, die bislang erst einen Sieg aus vier Partien verbuchen konnte. Die Mission gelang dabei aber nicht, Minnesota gewann mit 21:17.

Dabei ging das Spiel für Gabriel gut los. Bereits im ersten Viertel fand er Harold Fannin Jr. in der Endzone – Touchdown Browns. Die Vikings antworteten schnell und stellten dank Josh Oliver auf 7:7. Das Spiel blieb hart umkämpft, geprägt von zahlreichen Flaggen und Unterbrechungen. Kurz vor der Halbzeit erzielten die Browns per Field Goal die 10:7-Führung.

Vikings und Carson Wentz kämpfen sich im London Game zurück Für die Vikings lief es zunächst nicht rund. Spielmacher Carson Wentz, der weiterhin den verletzten J.J. McCarthy ersetzt, musste nach einem harten Hit kurz vor der Pause mit Schulterproblemen vom Feld und kehrte erst nach der Halbzeit – mit Bandage – zurück. Im dritten Viertel kämpfte sich Minnesota aber zurück: Jordan Mason brachte die Vikings mit einem starken Lauf wieder in Führung. Nach einem insgesamt etwas holprigen, aber konsequent zu Ende gespielten Drive, brachte Gabriel die Browns mit einem Pass auf David Njoku erneut in die Endzone. Die Browns-Defense um Myles Garrett dreht im Anschluss auf und konnte Wentz gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit zu Boden bringen. Doch im Schlussviertel konnten die Vikings noch einmal zulegen. Carson Wentz setzte die Browns-Defense zunehmend unter Druck, dabei kam sein Wide Receiver Justin Jefferson auf Touren – inklusive 38-Yard-Catch.

NFL - Injury Update der Saison 2025: Las Vegas Raiders ohne Star-Tight-End Brock Bowers 1 / 12 © Imagn Images Brock Bowers (Las Vegas Raiders)

Die Las Vegas Raiders müssen im Auswärtsspiel bei den Indianapolis Colts am Sonntagabend auf Star-Tight-End Brock Bowers verzichten. Der 22-Jährige konnte aufgrund einer Knieverletzung die komplette Woche nicht trainieren und wurde rund 90 Minuten vor Spielbeginn offiziell als inaktiv eingestuft. Damit fehlt Quarterback Geno Smith eine seiner wichtigsten Anspielstationen. © 2024 Getty Images Taysom Hill (New Orleans Saints)

Das "Schweizer Taschenmesser" kehrt zurück: Saints-Star Taysom Hill feiert am Sonntag gegen die New York Giants sein Comeback. Der 35-Jährige, der in der NFL bereits als Quarterback, Tight End und Running Back gespielt hat, hatte sich in Woche 13 der Vorsaison eine schwere Knieverletzung zugezogen und begann die laufende Spielzeit deshalb auf der PUP-Liste. Am Samstag wurde er offiziell aktiviert. © IMAGO/Imagn Images Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Rückschlag für die Ravens! Star-Quarterback Lamar Jackson wird in Week 5 gegen die Houston Texans ausfallen, wie die Franchise bekannt gab. Der zweimalige MVP konnte auch am Freitag wegen einer Oberschenkelverletzung nicht trainieren. Damit wird Backup Cooper Rush als Starter auflaufen. Jackson verletzte sich in der Vorwoche im Spiel gegen die Chiefs, seine genaue Ausfallzeit ist unklar. © UPI Photo Terry McLaurin (Washington Commanders)

Der Wide Receiver verpasst nach dem Spiel gegen die Atlanta Falcons auch das Duell mit den Los Angeles Chargers. Er hatte sich in Woche 3 gegen die Raiders bei einem Catch am rechten Oberschenkel verletzt und ist noch nicht wieder einsatzbereit. Allerdings hat er schon wieder mit leichten Trainingseinheiten begonnen. © ZUMA Press Wire Jayden Daniels (Washington Commanders)

Dagegen ist Quarterback Jayden Daniels wieder fit. Zwei Spiele musste er wegen einer Knöchelverletzung passen. Jetzt aber gab sein Team bekannt, dass er im Spiel bei den Los Angeles Chargers am Sonntag sein Comeback geben wird. © IMAGO/ZUMA Press Wire Bucky Irving (Tampa Bay Buccaneers)

Rückschlag für die "Bucs"! Running Back Irving verpasst die Partie in Week 5 gegen die Seattle Seahawks, wie Head Coach Todd Bowles erklärte. Berichten zufolge könnte der 23-Jährige auch Week 6 verpassen, aber die Bucs haben ihn für dieses Spiel noch nicht abgeschrieben. Damit wird Rachaad White den größten Workload übernehmen. © IMAGO/Imagn Images Chuba Hubbard (Carolina Panthers)

Auch die Panthers müssen in Week 5 auf ihren Starting Running Back verzichten. Wie die Franchise bekannt gab, wird Hubbard aufgrund einer Wadenverletzung nicht gegen die Miami Dolphins auflaufen. Der 26-Jährige wurde vergangene Woche bereits als fraglich gelistet und hat dennoch gegen die New England Patriots gespielt, aber konnte diese Woche nicht trainieren. © Imagn Images CeeDee Lamb (Dallas Cowboys)

Der Pro-Bowler von den Dallas Cowboys fällt auch für das Gastspiel bei den New York Jets aus. Der Receiver zog sich beim Spiel in Woche 3 gegen die Chicago Bears eine Sprunggelenksverletzung am linken Fuß zu. Cowboys-Besitzer Jerry Jones erklärte, dass die Verletzung nicht so schwer sei wie befürchtet, ein genaues Datum für seine Rückkehr aber noch unklar ist. © 2025 Getty Images Kyle Hamilton (Baltimore Ravens)

Die Verletzungsprobleme der Baltimore Ravens werden immer größer. Neben Quarterback Lamar Jackson droht nun auch Safety Kyle Hamilton auszufallen. Damit würden - Stand jetzt - die beiden bestbezahlten Spieler der Ravens gegen die Houston Texans fehlen. Auch Patrick Ricard fällt definitiv aus, Ronnie Stanleys Einsatz ist fraglich. © 2025 Getty Images Travon Walker (Jacksonville Jaguars)

Bittere Nachricht für die Jaguars: Pass Rusher Travon Walker zog sich beim Sieg gegen die 49ers eine Verletzung am Handgelenk zu und musste operiert werden. Beinahe unglaublich, aber: Walker könnte exakt eine Woche danach im Monday Night Game gegen die Chiefs trotzdem auflaufen. Head Coach Liam Coen teilte mit, der Nummer-1-Pick von 2022 werde von Tag zu Tag evaluiert. © Imagn Images Malik Nabers (New York Giants)

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Star-Receiver Malik Nabers hat sich beim ersten Saisonsieg der Giants gegen die L.A. Chargers einen Kreuzbandriss zugezogen. Das ergaben die Untersuchungen im Krankenhaus. Damit ist die Spielzeit für den Passfänger vorzeitig beendet. Der Erstrunden-Pick von 2024 fing in der vergangenen Saison Pässe für 1.204 Yards und sieben Touchdowns, ist daher ein absoluter Schlüsselspieler. © IMAGO/Imagn Images Jakob Johnson (Houston Texans)

Die Texans haben Fullback Jakob Johnson auf die Injured Reserve-Liste gesetzt. Der 30-Jährige verletzte sich in Week 3 bei der Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars am Oberschenkel und konnte die ganze Woche nicht trainieren. Damit fällt Johnson zumindest die kommenden vier Partien aus und könnte frühestens gegen die Denver Broncos Anfang November auf den Platz zurückkehren.